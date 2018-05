Geithain

Wenn Geithain nach vielen Jahren Abstinenz vom 15. bis 17. Juni ein Stadt- und Vereinsfest feiert, dann sind selbstredend Gäste aus dem fränkischen Partnerort Veitshöchheim mit dabei. An die zehn Mitglieder des Schützenvereins werden mit Vereinschefin und amtierender Schützenmeisterin Gabi Quast nach Geithain kommen.

„Seit den Neunzigerjahren bestehen gute Kontakte zu den Geithainer Schützen“, sagt Gabriele Sporbert, die sich namens der Stadt und des Stadtrates um die Kontakte nach Franken kümmert.

Veitshöchheimer beim Eventshopping

Ebenso angesagt hätten sich die Freunde vom „Team Weihnachtsmarkt“, Martin Markert, Werner Röhm und Roland Wegner, um Geithain einmal nur als Gäste zu genießen. Seit vielen Jahren stehen sie sonst gemeinsam auf dem Geithainer Weihnachtsmarkt im Glühweinstand und schenken heißen Frankenwein aus.

Der Veitshöchheimer Bürgermeister Jürgen Götz, der Partnerschaftsbeauftragte Oswald Bamberger und Teile des Gemeinderats werden erst im Spätsommer nach Sachsen kommen – wenn der Gewerbeverein am 7. September zu einer Neuauflage des Event-Shoppings in die abendliche Innenstadt einlädt. In ihrer Begleitung ist dann eine Abordnung des Veitshöchheimer Verkehrs- und Gewerbevereins, um mit dem Geithainer Gewerbeverein in Kontakt zu treten.

Zu einer Tradition geworden ist der Besuch des Projektchors der Sing- und Musikschule Veitshöchheim vom 12. bis 14. Oktober. Das inzwischen dritte Konzert des Ensembles wird am 13. Oktober in der Marienkirche Wickershain stattfinden. Der Förderverein Marienkirche unterstützt die Planung und Durchführung.

„Bereits zweimal gastierte dieser hervorragende Chor mit einem Instrumentalensemble in den Geithainer Kirchen und erhielt jeweils großen Beifall“, so Sporbert. Dorothea Völker, die man als Chefin und Dirigentin kenne, habe im vergangenen Jahr die Leitung an Christina Stibi abgegeben und sich in den Ruhestand verabschiedet. „Wir sind gespannt, ob sie trotzdem mit nach Geithain kommt. Ihre Leidenschaft für die Musik war nicht zu übersehen.“

Geithainer fahren in den Partnerort

Dass die Veitshöchheimer am 1. Advent erneut auf dem Geithainer Weihnachtsmarkt den Glühwein zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit in Geithain verkaufen, steht außer Frage. Am zweiten Adventswochenende werden Mitglieder des Vereins Eigenheimer der Partnerstadt Geithain einen Kurzbesuch abstatten, da sie eine Adventsreise nach Leipzig geplant haben.

Die Geithainer ihrerseits planen im September eine Fahrt nach Veitshöchheim. Gemeinsam mit dem Rathaus sei man am Planen, sagt Gabriele Sporbert: „Wir reisen wahrscheinlich, wenn dort das Bremserfest gefeiert wird. Anlass für dieses Event ist das Ende der Weinlese. Auch ein Besuch einer Heckenwirtschaft oder ein Federweißer- Abend sind denkbar.“ Genauere Informationen zu Anmeldung und Ablauf gebe es demnächst.

Von Ekkehard Schulreich