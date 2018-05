Frohburg/Kohren-Sahlis

In der Friedensstraße in Kohren-Sahlis ist am Sonntagnachmittag, 16 Uhr, ein kleines Mädchen von einem Pkw Honda angefahren worden. Die Familie des Mädchens stand auf dem Fußweg unmittelbar vor einem Fußgängerüberweg und unterhielt sich – mit dabei die vierjährige Tochter auf ihrem Laufrad.

Als eine Hondafahrerin den Fußgängerüberweg erreichte, fuhr die Vierjährige los. Die Autofahrerin erfasste das Kind. Es stürzte und verletzte sich leicht. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Pkw-Fahrerin (82) hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

