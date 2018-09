Bad Lausick

Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr am Freitagmorgen mit ihrem Ford Fiesta aus Otterwisch in Richtung Lauterbach. 200 Meter vor dem Ortseingang Lauterbach verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle, geriet auf den linken Randstreifen und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Wagen eine zwei Meter tiefe Böschung herunterrutschte und auf dem angrenzenden Feld auf die Fahrerseite kippte.

Zeugen des nachfolgenden Verkehrs hatten eine auffällige Fahrweise des verunglückten Fahrzeuges festgestellt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod der 60-Jährigen festgestellt werden. Nicht auszuschließen ist es, dass die Frau vor dem Unfall bereits gesundheitliche Probleme hatte. Es erfolgte eine Vollsperrung der S 49. Die weiteren genauen Untersuchungen dazu und zum Unfallhergang laufen noch.

Von LVZ