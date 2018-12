Geithain

Geschmückte Buden, ein weihnachtliches Programm auf der Bühne sowie ein beleuchteter Weihnachtsbaum luden Besucher am Wochenende in Geithain zum Verweilen und Kaufen ein. Auch wenn das nasskalte Wetter am Freitagabend mit leichtem Regen noch nicht so recht an die Weihnachtszeit erinnern wollte, ließen sich viele ihren Weihnachtsmarktbummel nicht nehmen.

„Wir haben hier schon alles erlebt, von Schnee über Regen bis zu klirrendem Frost“, berichtete Gewerbevereinsvorsitzende Manuela Bellmann. Doch sie war zuversichtlich, dass sich viele Leute von einem Gang über den Weihnachtsmarkt nicht abhalten lassen.

Trotz trüben Wetters verirrten sich einige Besucher auf den Weihnachtsmarkt in Geithain. Quelle: Roger Dietze

Besucherin Inge Schreiter wollte sich das einmal im Jahr stattfindende Ereignis nicht entgehen lassen. „Selbst bei Schneetreiben oder Regen wie heute komme ich gern, treffe Leute und lausche dem Gesang der Kinder auf der Bühne“, erzählte die rüstige Rentnerin.

Öffentliche Auftritte sind für Kinder wichtig

Ganz aufgeregt warteten die Mädchen und Jungen des Chores der Grundschule auf ihren Auftritt. „Die Kinder proben seit Ende Oktober Weihnachtslieder ein. Für die Schüler sind solche öffentlichen Auftritte wichtig, denn so können auch die Eltern und Großeltern ihren Nachwuchs bei der gesanglichen Darbietung aus unmittelbarer Nähe miterleben“, erklärte Schulleiterin Marion Zahn.

Engel dürfen auf dem Weihnachtsmarkt in Geithain nicht fehlen. Quelle: Roger Dietze

Nicht nur Händler der Stadt beteiligten sich am Weihnachtsmarkt, auch Vereine gestalteten diesen mit. Die Leute vom Tierpark sorgten am Wochenende mit für das leibliche Wohl der Besucher. „Für uns ist es selbstverständlich, auf dem Weihnachtsmarkt mit dabei zu sein, zumal die Geithainer mit ihrem Tierpark verbunden sind“, stellte Claus Wiebers fest.

Manuela Bellmann dankt für Zusammenspiel

Vorm Auftritt der Jüngsten bedankte sich Gewerbevereinsvorsitzende Manuela Bellmann bei der Stadt und insbesondere beim Bauhof für die Unterstützung. „Ohne dieses Zusammenspiel wäre die Gestaltung des Weihnachtsmarktes für den Gewerbeverein kaum möglich“, hob sie hervor. Selbst der Weihnachtsmann bekam in diesem Jahr ein eigenes Domizil. Der bärtige Alte war in einer kleinen Hütte unterm Tannenbaum zu finden, wo er die Kinder empfing und seine Gaben verteilte.

Puppenausstellung im Geithainer Pulverturm

Eine Puppenausstellung wird im Geithainer Pulverturm gezeigt. Quelle: René Beukert

Zeitgleich zum Weihnachtsmarkt eröffnete der Pulverturm eine Puppenausstellung, die gut in die Weihnachtszeit passt. „Gleich nach der Eröffnung konnte ich bereits die ersten Besucher begrüßen“, freute sich Ramona Pinder. Zu den zahlreichen ausgestellten Puppen traten im Eingangsbereich jene hervor, die an Engel erinnerten und selbst der Weihnachtsmann fehlte nicht.

Von René Beukert