Geithain/Dresden. Die sinkenden Arbeitslosenzahlen in Sachsen haben Auswirkungen auf die Öffnungszeiten von Jobcentern und Arbeitsagenturen. Weil mittlerweile weniger als 200 Jobsuchende etwa in die Dienststelle nach Geithain kämen, werde diese 2017 geschlossen, erklärte Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen. Das sei aber vorerst die einzige. Jobsuchende in der Region könnten zudem binnen 20 Minuten andere Geschäftsstellen für eine persönliche Beratung erreichen. Zudem gibt es in Sachsen künftig 15 Dienststellen mit verkürzten Öffnungszeiten. Persönliche Termine könnten aber zusätzlich vereinbart werden, so Hansen.

Von LVZ