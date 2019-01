Frohburg

Ein aufmerksamer Nachbar konnte am Donnerstag vermutlich einen Einbruch in ein Einfamilienhaus verhindern. Damit hält die Einbruchserie in der Stadt an. Aber in diesem Fall war der Täter ohne Erfolg.

Unbekannter hantierte an der Terrassentür

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er am Grundstück seines 41-jährigen Hausnachbarn vorbeigefahren, als er beobachtete, wie ein fremder Radfahrer dieses betrat und wenig später an der Terrassentür hantierte.

Nachbar bleibt hartnäckig dran

Daraufhin öffnete er die Scheibe seines Autos und fragte den Fremden, was er da treiben würde. Dieser gab an, auf den 41-Jährigen warten zu wollen, woraufhin der Nachbar ihm keinen Glauben schenkte und deshalb in Aussicht stellte, gemeinsam mit ihm auf den Hausbesitzer zu warten.

Polizei ermittelt wegen versuchtem Einbruch

So standen beide eine Weile da, währenddessen der Fremde immer nervöser wurde und sich plötzlich sein Rad schnappte, um damit davon zu radeln. Später erzählte der Nachbar dem 41-Jährigen von der Begegnung, der daraufhin Anzeige erstattete. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl.

Von Birgit Schöppenthau