Wiesen und Alleen des Kohrener Landes liefern sieben Tonnen Früchte

Kohren-Sahlis. Leckere Früchte für den Kohrener Apfelsaft trugen vor wenigen Tagen Mitstreiter der Umweltorganisation Grüne Liga und ihre Helfer im Landstrich zwischen Narsdorf und Frohburg zusammen. Der naturnahe Saft, der daraus gekeltert wird, kann erstmals am 28. Oktober in Leipzig verkostet werden. dann findet im Westwerk in Plagwitz erneut der Apfeltag statt. Interessenten aus der Region können den Saft via Internet ordern (www.apfelkola.de).

„Wegen der späten Fröste fiel die Ernte geringer aus als sonst“, bilanzierte Tomas Brückmann von der Grünen Liga. Immerhin aber sei es gemeinsam gelungen, fünf Tonnen Äpfel und zwei Tonnen Birnen einer Verwendung zuzuführen. Hergestellt wird der Saft seit Jahren in der Mosterei in Seebenisch. „Uns ist es wichtig, dieses Obst nicht verkommen zu lassen. Damit können wir zeigen, dass die Steuobstwiesen und Obstbaumalleen ihren Sinn haben“, so Brückmann. Schließlich seien beide nicht nur prägend für das Landschaftsbild, sondern auch wichtige Naturräume. „Wir haben bei unserer Aktion eine große Zustimmung gespürt. Das freut uns.“

Mädchen und Jungen der Grundschule Kohren-Sahlis entwarfen erneut Etiketten für den Saft. Ende November ist für sie eine kleine Auszeichnungsveranstaltung geplant.

Von Ekkehard Schulreich