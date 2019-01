Frohburg/Frauendorf

Die Frauendorfer lassen sich ihren ersten Treff im neuen Jahr nicht nehmen. Deshalb luden sie am späten Sonnabendnachmittag in den Frohburger Ortsteil zum Wintergrillen ein. Einst hatten sie das Tannenbaumverbrennen organisiert. Doch als es im Ort keine Feuerwehr mehr gab, kam diese Tradition zum Erliegen. Da die Bewohner des Dorfes aber gern weiter zu Beginn eines Jahres zusammenkommen wollten, ersannen sie das Wintergrillen. Und tatsächlich lagen leckere Würste auf dem Grill, und für die Wärme an diesem kalten Winterabend sorgten Feuerschalen, auf denen es lichterloh brannte. Viele Frauendorfer nutzten die Gelegenheit zu einem Schwatz am wärmenden Feuer.

Festzelt lädt in Frauendorf ein

Doch im Regen, der unaufhörlich vom Himmel fiel, brauchte keiner zu stehen. Ein kleines Festzelt lud zum Verweilen ein. Und auch das Dorfgemeinschaftshaus, in dem sogar ein Film von den Festen im Dorf des vorangegangenen Jahres gezeigt wurde, bot eine trockene Bleibe.

Frauendorfer haben schon bei Frost gefeiert

„So viel Regen haben wir zu unserem Wintergrillen noch nicht erlebt“, stellt Vereinsmitglied Udo Kufs fest. Weiter erzählt er, dass die Frauendorfer ihre Veranstaltung schon bei Frost und nasskaltem Wetter durchgeführt haben. Dennoch sei er guten Mutes, dass wieder viele Bewohner kommen.

Mehrere Feuerschalen sorgen für eine besondere Atmosphäre. Quelle: René Beuckert

Dorfgemeinschaft hält zusammen

Vereinsmitglied Mandy Schön sagt: „Die Dorfgemeinschaft hält zusammen.“ Zwar organisiere der Verein „Pro Frauendorf“ die Feste und Ereignisse im Ort, aber auch etliche Bürger, die nicht im Verein sind, helfen mit. Vor allem zum Dorffest, das drei Tage lang dauert, werde jede Hand gebraucht, betont Mandy Schön.

Verein Pro Frauendorf zählt 22 Mitglieder

Die Aktivitäten des Frauendorfer Vereins, der 22 Mitglieder zählt, sind damit lange noch nicht erschöpft. So haben sie ein Brückenfest initiiert, als 2013 die Brücke über die Eula fertiggestellt war. Und seitdem laden sie alljährlich zu diesem Ereignis ein. „Eigentlich sollte das eine einmalige Sache sein, doch der rege Zuspruch bei dieser Veranstaltung hat uns Mut gemacht, die Sache in den Folgejahren zu wiederholen“, sagt Udo Kufs. Damit sind die Ereignisse in dem 370 Einwohner zählenden kleinen Ort noch nicht erschöpft. Sogar ein Oktoberfest und ein Osterfeuer gibt es in Frauendorf.

Dorfolympiade mit Sport für Familien

Am meisten freuen sich beide Vereinsmitglieder darüber, dass es dem Verein mit der Dorfolympiade gelungen ist, Familien für sportliche Aktivitäten zu begeistern. „Als wir damit anfingen, war die Beteiligung recht groß“, so Kufs weiter. „Zumal die Spannung bis zuletzt erhalten bleibt. Die Akteure wissen bis kurz vor dem Start nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Denn wir umschreiben am Anfang die Aktionen. Erst kurz vor Beginn lüften wir das Geheimnis. Um zu gewinnen, ist oft Teamgeist gefragt.“ Dass sie über ein eigenes Vereinshaus verfügen, freut die Mitglieder besonders, haben sie doch dort einen Treffpunkt, und andererseits bietet sich das Objekt für kleinere Veranstaltungen an.

Lebendiges Dorfleben

Michael Iffert aus Geithain war mit der Familie zum Wintergrillen nach Frauendorf gekommen. „Meine Frau stammt von hier, und da lassen wir kaum eine Gelegenheit aus, bei den Feiern im Ort mit dabei zu sein. Wir finden es schön, dass es so ein lebendiges Dorfleben gibt“, stellte er fest. Kerstin Kobsch hatte sich einen wärmenden Platz an einer der Feuerschalen gesucht. „Ich finde das Wintergrillen eine schöne Gelegenheit, a Anfang des neuen Jahres zusammenzukommen“.

Von René Beuckert