Zu ihrem Jubiläum hatte sich die Geithainer Kindertagesstätte „Wirbelwind“ viele quirlige Gäste eingeladen: Beim Spieletag innerhalb der Festwoche zum 40-jährigen Bestehen vergnügten sich viele Knirpse aus jenen Einrichtungen, die dem „Wirbelwind“ in einer schwierigen Phase zur Seite gestanden hatten.

Amy läßt die Kugel rollen. Quelle: Jens Paul Taubert

Eingeladen waren Kinder aus den Häusern „Little Stars“ in Geithain, „Buntspecht“ in Ebersbach, „Kleine Hirten“ Niedergräfenhain und „Wirbelwind“ in Königsfeld. Dort war vor drei Jahren während unaufschiebbarer Sanierungen am Paul-Guenther-Platz die Betreuung weiter gesichert worden.

Leiterin Romy Hempel: „Für diese Hilfe möchten wir uns zum Jubiläum noch einmal bedanken.“ Zu Beginn der Jubiläumswoche hatte der Träger Volkssolidarität Borna zu einem kleinen Festakt geladen. Außerdem gab es an den Folgetagen verschiedene Höhepunkte.

