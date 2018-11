Regis-Breitingen

In ihrem ersten Jahr 2017 hat die Dirk-Oelbermann-Stiftung Regis-Breitingen 27 von 30 Anträgen bewilligt. Dafür wurden circa 73 500 Euro ausgereicht. Der Heimatverein Regis-Breitingen mit dem Brunnenfest war ebenso darunter wie der Musikverein Neukieritzsch-Regis mit dem Ausbau seines Nachwuchsbereichs.

Die Lebenshilfe Borna konnte Bekleidung für ihre Boule-Mannschaft anschaffen und in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen mit Gefangenen ein Wandbild anfertigen. Für die Kirche Audigast gab es einen Zuschuss, damit das Uhrenschlagwerk restauriert werden kann.

Projekt „Home sick Home“ in Kitzscher und Rötha unterstützt

Regiser Oberschüler unternahmen eine Bildungsfahrt ins KZ Buchenwald. Unterstützt wurde auch der Markkleeberger Verein Kulturbahnhof für die Umsetzung seines Projekts „Home sick Home“ in Kitzscher und Rötha, bei dem es um künstlerische Interventionen im ländlichen Raum geht.

Regis-Breitingen: 20. Sommerfest im Wohngebiet "Kuchenstück" mit der Ohrwurm-Partyband "Die drei lustigen Vier". Quelle: Olaf Krenz

Nach der ersten Entscheidungsrunde 2018 kann das Blasorchester Altenburg ein Probenlager für seine jungen Mitglieder ausrichten. Das Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen will unter dem Motto „Mein Name ist Mensch“ in Gesprächsforen Geflüchtete und Einheimische zusammenbringen. Das Orchester Holzhausen gibt Sonderkonzerte für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen.

15 Vorhaben stellte die Stiftung 36.000 Euro zur Verfügung

Und die Grundschule Regis-Breitingen erhält das Eintrittsgeld fürs „Sonnenland“ Lichtenau im Rahmen der „Sinnvollen Freizeitgestaltung“. Für 15 Vorhaben stellte die Stiftung reichlich 36.000 Euro zur Verfügung. Über die nächsten Förderanträge befinden Vorstand und Beirat am 22. November.

Häuser in der Wohnsiedlung "Kuchenstück" in Regis-Breitingen. Quelle: Olaf Krenz

Beim jüngsten Sommerfest in der Wohnanlage „Kuchenstück“ Regis-Breitingen, die das Stiftungskapital bildet, vergab die Stiftung erstmals Anerkennungspreise für Einheimische. Als engagierte Ehrenamtliche wurden Sascha Kipping, langjähriger Vorsitzender des Freibad-Fördervereins und nun Schatzmeister, sowie Werner Heiche, Stadtrat und seit fast drei Jahrzehnten Chef im Sportverein, geehrt.

Dietrich Starke ist Hausmeister im „Kuchenstück“

Aus der Oberschule wurden die couragierte Lehrerin Angela Grabowski, die aktiv im Förderverein der Schule und im Freibad-Verein mitwirkt, sowie Absolventin Michelle Loßner für ihr soziales Engagement und ein sehr gutes Abschlusszeugnis der 10. Klasse ausgezeichnet. Fünfter im Bunde war Dietrich Starke. Er hält als Hausmeister im „Kuchenstück“ alles zusammen und ist erster Ansprechpartner sowohl für die Mieter als auch für den Ex-Eigentümer und Stiftungsvorsitzenden Dirk Oelbermann.

Von Olaf Krenz