Borna

Ein Wohnwagen, der im Neubaugebiet Borna-Nord abgestellt war, geriet am frühen Montagmorgen in Brand. Noch ehe die Bornaer Feuerwehr am Brandort in der Thomas-Mann-Straße eintraf und ihre Arbeit aufnahm, versuchten Beamte des Polizeireviers Borna die Flammen zu löschen. Die Einsatzkräfte, die mit einer Löschgruppe anrückten, konnten nicht verhindern, dass das Gefährt ausbrannte. Sie erstickten die Flammen mit Wasser und Schaum, reinigten im Anschluss die Fahrbahn. Das Wrack stand am Vormittag, umgeben von den Resten des Schaumteppichs, noch vor Ort. Die Polizei stimmt das weitere Vorgehen ab. Der Wert des Wagens vom Typ QEK 325, ein DDR-Fabrikat, wird mit 5000 Euro angegeben. Da sich das Feuer offenbar von einem Reifen her ausbreitete, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Wohnwagen war auf einer Parkfläche neben dem Grundstück Nummer 3 abgestellt. Der Brand wurde 3.20 Uhr bemerkt. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von Ekkehard Schulreich