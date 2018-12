Borna/Blumroda

Der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser sinkt im kommenden Jahr für Privatverbraucher im Raum Borna um einen Cent. Großverbraucher erhalten weiterhin gestaffelte Rabatte, für sie wird es aber ein wenig teurer. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) beschloss jetzt die Trinkwassergebühren für die Jahre 2019 und 2020.

Grundgebühr in Borna und Umgebung bleibt unverändert

Der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser beträgt demnach in den kommenden beiden Jahren 1,70 Euro, derzeit sind es noch 1,71 Euro. Betroffen sind Verbraucher in den Orten, die zum Verbandsgebiet gehören, also in Borna, Böhlen (ohne Großdeuben), Groitzsch, Kitzscher, Neukieritzsch, Pegau, Rötha, Elstertrebnitz, Dreiskau-Muckern sowie in den Bad Lausicker Ortsteilen Steinbach, Beucha, Kleinbeucha und Stockheim. Die Grundgebühr von sieben Euro pro Wohneinheit und Monat bleibt unverändert.

Ersparnis für Privatverbraucher geringfügig

Die ganz große Ersparnis winkt dem Privatverbraucher damit freilich nicht. Eine Familie, die im Jahr rund 150 Kubikmeter Wasser verbraucht, belastet das Familienbudget gerade mal mit 1,50 Euro weniger.

Die Kalkulation für den neuen Gebührenzeitraum hatte sich der ZBL mangels eigener Kapazitäten erstmals von einer Fremdfirma besorgen lassen. Die legte zwei Varianten vor. Die zweite Berechnung hatte unterstellt, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Wasserenthärtungsanlage im Wasserwerk Kesselshain gebaut und in Betrieb genommen worden wäre. Mit dieser sollte erreicht werden, dass im so genannten östlichen Verbandsgebiet, also vor allem um Kitzscher und Rötha, der Härtegrad des Wassers gesenkt wird. In anderen Gebieten ist das Trinkwasser schon seit langem weicher.

Enthärtungsanlage nicht eingepreist

Da die Anlage, zu der sich der Verband schon bekannt hat, in absehbarer Zeit offenbar nicht gebaut werden kann, entschied der ZBL sich für die Gebührenvariante ohne diese zusätzlichen Kosten für die Wasserenthärtung. Andernfalls wäre der Preis leicht gestiegen.

Ein wenig teurer wird es trotzdem für Großverbraucher, die mehr als 50 000 Kubikmeter Trinkwasser im Jahr abnehmen. Bis zu dieser Größenordnung gilt der Preis von 1,70 Euro. Jeden Kubikmeter, der darüber hinaus geht, berechnet der ZBL künftig mit 1,20 Euro. Das sind vier Cent mehr als jetzt. Oberhalb von 100 000 Kubikmetern sinkt die Gebühr dann noch einmal auf 1,08 Euro. Zurzeit sind es noch 1,03 Euro.

Die neue Gebührenkalkulation wurde in der Verbandsversammlung des ZBL einstimmig beschlossen.

Von André Neumann