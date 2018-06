Frohburg

Schulsozialarbeit ist ein Schlüsselwort in der aktuellen sächsischen Schuldebatte. Ab dem Sommer finanziert der Freistaat die Personalkosten dafür an allen Oberschulen komplett. Der Landkreis Leipzig will zudem die Schulsozialarbeit, die in Gymnasien, Förderschulen und Berufsschulzentren angeboten wird, im Bereich der Grundschulen massiv aufstocken.

„Wir sind wichtige Ansprechpartner“

Marika Seiffert, die vor einem Jahrzehnt in dieser Funktion an die Frohburger Oberschule kam, kennt die Zeit noch, da dieses weite Feld landesweit und in der Region nur von wenigen bestellt wurde. Dass die Schulsozialarbeit derart ausgebaut wird, hält sie für konsequent: „Wir sind wichtige Ansprechpartner für Schüler, Eltern und Lehrer. Wir leisten, was der Schulalltag so nicht erbringen kann.“

Vor allem geht es um Beratung

8.25 Uhr ist Marika Seiffert treppauf, treppab im Frohburger Schulhaus unterwegs: „Dann sehen mich die Schüler, wissen, dass ich da bin.“ Manches kläre sich so zwischen Tür und Angel, Komplexeres dann in den Pausen 10.10 Uhr und 12.05 Uhr, wenn ihr Zimmer im Untergeschoss den Schülern offen steht. Die wissen es zu schätzen, dass die 61-Jährige ein Ohr für sie hat und in vielen Lebenslagen einen Tipp.

Beraten macht das Gros ihrer Tätigkeit aus, die aktuell auf vier Tage begrenzt ist, ab dem neuen Schuljahr aber zur Vollzeit-Stelle wird. Klassenleiter und Beratungslehrer, Schulleitung und Stadtverwaltung, viele Netzwerk-Partner und den Träger Kindervereinigung Leipzig weiß sie dabei an ihrer Seite. Die Atmosphäre passe.

Zuerst hat sie auch den Schulklub geleitet

„Die Arbeit macht mir viel Freude. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden“, sagt die Zwenkauerin, die nach Tätigkeiten in Kinderheimen und Tagesgruppen in Leipzig noch einmal studierte und ihr Diplom als Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin machte. In den ersten Frohburger Jahren kümmerte sie sich parallel noch um den Schulklub. Der wird seit diesem Schuljahr von Sebastian Drechsel geleitet, ebenfalls Kindervereinigung, ebenfalls ein profunder Mitstreiter.

Kein Tag wie der andere

Jeder Tag müsse geplant werden, aber keiner sei wie der andere, sagt Seiffert. Sie ist eingebunden in Unterrichtsprojekte, kümmert sich um das „Soziale Lernen“ der neuen Fünftklässler. Sie bildet gemeinsam mit der Bornaer Dinterschule und dem Markkleeberger Gymnasium Streitschlichter aus, die vor allem in den Klassen 5 und 6 wirksam werden.

Sie unterstützt Klassensprecher und Vertrauenslehrer – neuestes Projekt: Klassenräte, die alle Schüler einbinden in einem demokratischen Prozess der Meinungsbildung. „Damit sind wir mit einigen Klassen gestartet. Die Erfahrungen sind gut. Es ist wichtig, dass Schüler möglichst viel Verantwortung übernehmen.“

Mehr Schulverweigerung und Verhaltensauffälligkeiten

Dass Schulsozialarbeit durchaus auch konfliktträchtig ist, zeigt die Einzelfall-Hilfe. Hier widmet sich Marika Seiffert Problemen wie Schulverweigerung und Verhaltensauffälligkeiten: „Das sind Dinge, die zunehmend Raum einnehmen.“ Um immer fachlich auf der Höhe zu sein, sei vor allem der Austausch nützlich mit all den anderen Mitarbeitern der Kindervereinigung, die an Schulen des Landkreises, in Leipzig, Mittel- und Nordsachsen als Sozialarbeiter tätig sind.

Einmal im Monat und in den Ferien treffe man sich, denn: „Es geht nicht einfach um eine Betreuung, es geht um Qualität.“ Dem trügen auch die zweimonatlichen Zusammenkünfte sämtlicher Schulsozialarbeiter des Landkreises Rechnung.

Von Ekkehard Schulreich