Frohburg/Flößberg

Sanierung oder Neubau der Flößberger Kindertagesstätte „Zwergenland“ werden von der Stadt Frohburg seit Jahren geplant. Scheiterten die Bemühungen lange an den ungeklärten Problem des Kirchschullehens, sind die Weichen für einen knapp eine Million teuren Umbau inzwischen gestellt: Am 2. Januar 2019 soll er beginnen.

Dass dieser Umbau nur möglich sei, wenn die Einrichtung bis voraussichtlich Anfang 2020 schließe, kündigte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) schon vor Monaten an. Die Stadt plant, die Mädchen und Jungen während der Bauzeit maßgeblich in drei anderen Einrichtungen mitzubetreuen: im „Kinderland“ in Prießnitz, im „Spatzennest“ und im „Storchennest“ in Frohburg.

Prießnitzer Schloss als Interimslösung abgelehnt

Bei Flößberger und Prießnitzer Eltern stößt das auf Widerstand. Auf der Sitzung des Frohburger Stadtrates am vergangenen Donnerstag forderten sie, im Falle Prießnitz’ nach Optimierungen zu suchen - und blitzten damit ab.

Statt den Flößberger Nachwuchs im „Kinderland“ unterzubringen, sollte die Stadt besser das Prießnitzer Schloss reaktivieren. Das diente während der Sanierung der Prießnitzer Kindereinrichtung vor einem halben Jahrzehnt bereits als Ausweichquartier. „Damals wurden dort 55 Kinder untergebracht. Jetzt könnten die Flößberger dort doch geschlossen betreut werden“, so Elternvertreter. Das komme den Mädchen und Jungen entgegen, und es entlaste die Prießnitzer Einrichtung, die wegen des zeitweiligen Zuzugs von Flößbergern an ihre Grenzen käme. Es sei nämlich schon jetzt absehbar, dass mindestens acht Kinder im kommenden Jahr nicht wie gewünscht im „Kinderland“ aufgenommen werden könnten. Ganz abgesehen davon wendeten sich die Eltern ausdrücklich gegen eine vorübergehend nötige 100-prozentige Auslastung der Prießnitzer Einrichtung: Das sei Kindern und Erziehern doch nicht zuzumuten.

An diesem Punkt war für den Bürgermeister der Bogen überspannt – weshalb er daran erinnerte, dass eine Fragestunde für die Einwohner auf Fragen abziele, nicht auf ausufernde Statements. „Wir haben uns klar für eine Sanierung der Flößberger Einrichtung entschieden. Um die zu schaffen, müssen wir am 2. Januar mit Bauen anfangen“, sagte er.

Bürgermeister fordert Solidarität aller Eltern

Stadtrat und Verwaltung hätten unter Einbeziehung der Eltern die organisatorische Abwicklung des Vorhabens geprüft und entschieden. „Von meiner Seite wird es deshalb keinerlei Initiativen geben, die Beschlüsse des Stadtrates in Frage zu stellen.“ Die Nutzung des Schlosses als Interim habe man sehr wohl mit den für die Betriebserlaubnis zuständigen Behörden erwogen - und verwerfen müssen. „Wir können in Frohburg jedem Kind einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen“, sagte Hiensch. Man müsse dabei die Gesamtstadt im Blick haben. Es brauche „die Solidarität aller Eltern“. Und was die Auslastung in Prießnitz betreffe: Die genehmigten Kapazitäten auszureizen, sei für niemanden eine Zumutung, sondern pädagogisch und rechtlich korrekt und sollte betriebswirtschaftlich allerorten das Ziel sein.

Hiensch erlaubte den kritischen Eltern, ihre Vorschläge und Forderungen an die Stadträte zu geben. Sähen die Parlamentarier noch einmal Diskussions- und Handlungsbedarf, müssten sie entsprechend aktiv werden und umsetzbare Alternativen vorschlagen. Bis dahin gelte für ihn das Abgesprochene. Und das heiße, dass im Interesse eines pünktlichen Baustarts in Flößberg bereits im September die Bauleistungen ausgeschrieben werden müssten.

Von Ekkehard Schulreich