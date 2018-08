Frohburg

Einen Skate- und Bikepark planen und bauen Heranwachsende aus Frohburg seit mehr als einem Jahr. Die Anlage entsteht unmittelbar neben dem Offenen Treff, den die Kindervereinigung Leipzig am Wolfslückenweg betreibt. Fachliche Unterstützung erhalten die Jugendlichen durch das Flexible Jugendmanagement des Landkreises Leipzig, aber auch Privatpersonen und Unternehmen stehen ihnen bei der Umsetzung zur Seite. Die jüngste Sitzung des Frohburger Stadtrates nutzte die Gruppe, um die Abgeordneten und Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) über den aktuellen Stand zu informieren.

Bauantrag wird vorbereitet

Wichtigster Punkt: die Vorbereitung des Bauantrages, der Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln ist. „Erste kleine Rampen haben wir bereits im vergangenen Herbst gebaut – übergangsweise“, sagte einer der Jugendlichen. Während der Osterferien 2018 habe man das Areal beräumt. Um die Fläche, auf der die Rampen aufgestellt werden sollen, asphaltieren zu können, brauche man dringend weitere finanzielle Hilfe.

Symbolischer Scheck über 250 Euro

Die einzuwerben, bemühte sich die Gruppe in den zurückliegenden Monaten unter anderem beim Bürgerfest „Kommt zusammen!“ in Streitwald, wo sie das Projekt vorstellte – und eine positive Resonanz erfuhr. Das zeigte sich auch in der Stadtratssitzung: Fest-Initiator Roland Pfaff übergab ihnen namens der Veranstalter einen symbolischen Scheck über 250 Euro.

„Wir versuchen, zusammen mit Jugendlichen deren Pläne umzusetzen“, beschrieb Cornelia Klingner das Anliegen des Jugendmanagements. Vielerorts im Landkreis habe man auf diese Weise schon etwas bewegen können. Auf dieser Habenseite stünden so auch mehrere Skate- und Bikeparks, etwa in Pegau und Wurzen. Die jungen Frohburger konnten sich dort bereits wertvolle Anregungen holen.

Bürgermeister sagt Unterstützung zu

Hiensch lobte ihr Engagement und sagte Unterstützung zu: „Wir werden auf alle Fälle bei der Suche nach Fördermitteln helfen.“ Ziel müsse es sein, die Anlage nutzbar zu machen, ohne dass noch Jahre vergingen und die Generation der ersten Stunde bereits erwachsen sei: „Ich hoffe, dass uns das gemeinsam gelingt.“

Von Ekkehard Schulreich