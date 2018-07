Frohburg/Tautenhain

Rund 240 junge Rassekaninchen sind am Wochenende im Ausstellungszentrum Tautenhain zu sehen. Dort findet die Jungtierschau des Kreisverbandes Borna/Geithain statt, informiert Michael Dathe. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes und Chef des Frankenhainer Vereins. Der hat 30 Mitglieder und richtet die Ausstellung aus.

Im August steht Landesschau an

Sonst fand die Kreisjungtierschau jeweils in Deutzen statt. Doch zum traditionellen Termin am kommenden Wochenende sei es nicht möglich gewesen, die Ausstellung wie sonst im Kulturpark Deutzen durchzuführen. „Wir sind eingesprungen“, erklärt Dathe. Im Tautenhainer Zentrum haben schon zahlreiche Schauen stattgefunden – aber noch nie eine Kreisverbandsjungtierausstellung. Ein Höhepunkt in Tautenhain steht Anfang August ins Haus, wenn am 4. und 5. August die 24. Landesjungtierschau stattfindet.

Kreisverband präsentiert Zuchtergebnisse

Zunächst präsentiert jedoch der Kreisverband Borna/Geithain seine aktuellen Zuchtergebnisse, acht Vereine gehören ihm an. „Das wird eine schöne Veranstaltung“, ist sich Michael Dathe sicher. Von Deutschen Riesen bis zu Zwergkaninchen sei alles dabei. Gern hätten die Veranstalter noch mehr Tiere gezeigt. Doch die Wetterkapriolen der letzten Monate hätten sich teils extrem auf die Zucht der Rassekaninchen ausgewirkt, erklärt Dathe.

Tombola, Tierverkauf und Gastronomie

Er lädt alle ein, die Ausstellung am Wochenende zu besuchen, sie sei auch für Kinder attraktiv. Schirmherr ist Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Am Mittwoch liefern die Züchter ihre Tiere ein, am Donnerstag werden die jungen Rassekaninchen bewertet. Für das Publikum öffnet die Schau am Sonnabend von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Tombola und Tierverkauf gehören genauso zum Angebot wie gastronomische Versorgung. Das Ausstellungszentrum befindet sich in der Tautenhainer Bahnhofstraße 20 zwischen Tautenhain und Frankenhain.

Von ie