Geithain

Hortplätze sind nicht nur in Narsdorf gefragt und deshalb knapp. Auch in der Kernstadt Geithain selbst muss die Kommune investieren. Ist die Campus-Idee für Narsdorf, die Planer Mario Frommhold in der vergangenen Woche im Stadtrat umriss, noch mittelfristige Zukunftsmusik, muss und will die Stadt hinsichtlich der staatlichen Paul-Guenther-Schule und der freien International Primary School bis zum Beginn des nächsten Schuljahres Tatsachen schaffen, nämlich Kapazitäten aufstocken.

Unterstützung durch das Land

„Wir wollen in der Paul-Guenther-Schule nicht nur weitere Klassenräume sanieren, sondern auch zusätzlich Platz für den Hort schaffen“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Dabei könne man auf eine 75-prozentige Unterstützung durch das Land Sachsen zurückgreifen. Rudolph geht von 70 bis 80 Plätzen auf. Die Unterbringung unter dem Dach der Schule vereinfache vieles.

Zahlreiche Vorteile

Das beim Wechsel in die Kindertagesstätte „Little Stars“ unvermeidliche Queren der Bundesstraße entfalle. Der zuletzt während der Sommerferien aufgemöbelte hintere Hof biete hervorragende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Im Gegenzug könne die Privatschule, für deren Hort-Sicherung die Stadt ebenso Verantwortung trage, ihre Hortkinder in der nahe gelegenen Einrichtung „Little Stars“ konzentrieren.

Rudolph: Beide Schulen profitieren

Davon profitierten nicht nur beide Schulen und die Stadt, ist der Bürgermeister überzeugt: „Von Vorteil ist das vor allem für die Kinder selbst und auch für die Eltern.“ In den nächsten Monaten gehe man an die Umsetzung dieser Pläne. Parallel dazu kümmere man sich auch um die Errichtung eines grünen Klassenzimmers an der Paul-Guenther-Schule, das den Schulstandort weiter aufwerte und damit sichern helfe, erklärt der Bürgermeister.

Von Ekkehard Schulreich