Endlich Ferien: Tom Ackermann, der die Zehnte an der Frohburger Oberschule mit 1,0 abschloss, kann sich zurück lehnen. Seine bisherigen Mitschüler werden wie er die letzten Sommerferien genießen, ehe es in die Berufsausbildung oder an weiterführende Schulen geht. Schulleiter Ingo Pfretzschner ist mit dem Absolventen-Jahrgang sehr zufrieden.