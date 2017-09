Zweite Händlernacht in Bad Lausick - Stadtförderverein lädt in die Innenstadt

Bad Lausick. Zur zweiten Bad Lausicker Händlernacht lädt der Stadtförderverein am Abend des 15. September alle Einwohner der Stadt, die Kurgäste und die Menschen aus der Region in die Innenstadt ein. Eröffnet wird sie 18 Uhr durch Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) und Vereinschef Dirk Hobler. Bis 22.30 Uhr sind die Bad Lausicker und ihre Gäste zum Flanieren, Schauen, Probieren, Kosten, Genießen eingeladen.

Zahlreiche Geschäfte warten mit besonderen Angeboten auf. Es gibt eine Modenschau, eine Ausstellung von Oldtimern, ein Fischerfest, außerdem Musik, Tanz und Unterhaltung auf den Straßen. So singen der Frauenchor und der Männerchor in der Straße der Einheit und auf dem Untermarkt. Die Tanzgruppen des Tautenhainer Karnevalsvereins treten auf. Das Kur- und Stadtmuseum öffnet bei freiem Eintritt. Für Kinder werden Karussell und Hüpfburg aufgebaut. Es gibt vielfältige Gastronomie. In den Geschäften können Lose für einen Tombola erworben werden, deren Auslosung das Einkaufserlebnis 22.30 Uhr auf dem Markt abschließt.

Von Ekkehard Schulreich