Frohburg

Nicht genug, dass die anhaltende Trockenheit die Landwirte um erhebliche Teile ihrer Ernte bringt: Bei der Osterland Agrar GmbH sind es außerdem Langfinger, die die Ausbeute weiter schmälern – die Zwiebel-Ausbeute, um präzise zu sein. Auf rund 122 Hektar wachsen die vielhäutigen Knollen südlich von Frohburg heran, und sie stehen ungeachtet des akuten Wassermangels auf den Fluren gut da. „Weil der Lauch eine Art Wachsschale hat, kommen die Zwiebeln mit der Hitze relativ gut zurecht“, sagt Siegfried Runkwitz, einer der Geschäftsführer. Dass zunehmend Unbefugte auf den Geschmack kommen und schamlos widerrechtlich zulangen, ärgert ihn.

Diebe fahren mit dem Auto vor

„Manche fahren sogar mit dem Auto vor“, sagt Runkwitz. Andere füllten sich spontan die Taschen. Seit mehreren Wochen beobachteten er und seine Mitarbeiter das verstärkt. Argumenten, dass ein paar Zwiebeln doch von eher zu vernachlässigendem Wert seien, eine illegale Ernte deshalb doch keine große Sache, widerspricht Runkwitz vehement: Da kämen schon etliche Zentner zusammen. Auf die könne das Unternehmen angesichts der aktuell äußerst angespannten Lage keinesfalls verzichten.

„Unsere Kollegen wollen jeden Monat ihren Lohn. Unsere Pächter wollen ihre Pacht. Der Staat will Steuern – und wir bleiben auf der Strecke.“ Einen Wachschutz könne man schwerlich auf die Felder schicken. Jeden Diebstahl aber, den man beobachte, werde man strafrechtlich verfolgen und fototechnisch dokumentieren, kündigt der Geschäftsführer an: „Das geschieht schließlich auf unserem Betriebsgelände. Da behalten wir uns das Hausrecht vor.“ Felddiebstähle seien allgemein eher selten, weder Getreide noch Rüben interessant. Bei Kartoffeln und Mais sei das schon etwas anderes, aber auch hier hielten sich die Verluste üblicherweise in Grenzen.

Ernte beginnt Ende August

Zwar habe sich das Unternehmen auf den Anbau von Kartoffeln spezialisiert, doch widme man sich seit einigen Jahren auch wieder der Zwiebel, so Runkwitz: „Die Erntetechnik ist ähnlich, und wir haben die Einlagerungsmöglichkeit.“ Zudem habe man Zwiebeln bis zum Ende der DDR nicht nur um Borna herum, sondern auch in Frohburg kultiviert. Daran knüpfe man an. Das Gros der Zwiebeln gehe an Verarbeiter und Verpacker. Deshalb könnten die Zwiebeln, die man in der Region im Supermarkt kaufe, durchaus auch auf den Fluren am Eschefelder Kreuz. Regulär wird die Ernte hier Ende August beginnen.

Von Ekkehard Schulreich