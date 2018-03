Anlässlich des 130. Geburtstages der Schwedin Elsa Brändström wird in der Klosterkirche Grimma am 22. März eine Ausstellung eröffnet. Künstlerinnen der Gedok Gruppen Leipzig/Sachsen und Bonn haben Werke geschaffen, die an das Wirken dieser einzigartigen Frau erinnern sollen.