Das Thema des Umzugs der Rettungsleitstelle Grimma nach Leipzig sorgte auch auf der Kreistagssitzung am Mittwochabend in Borna für heftige Diskussionen. Landrat Henry Graichen (CDU) erklärte, dass man dazu mit der Landesdirektion in Kontakt sei. Das Gremium bestellte außerdem drei neue ehrenamtliche Stellvertreter des Kreisbrandmeisters.