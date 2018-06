Colditz

Für seinen Auftritt im Stadtrat zollten ihm die Abgeordneten ihren Respekt. Es gab – was selten genug ist im Hohen Haus – sogar zaghaftes Klatschen. Beifall, auf den Schulleiter Andreas Horn gern verzichtet hätte. Die Anspannung war ihm ins Gesicht geschrieben, als er das Wort ergriff: Er müsse über ein „besonderes Vorkommnis“ berichten, das er seit 30 Jahren so noch nicht erlebt hätte. Ein 14-Jähriger aus seiner Schule soll ein selbst gedrehtes Video ins Internet gestellt haben. Darin experimentierte er in Keller und Garage sowie auf einem Feld mit Sprengmitteln. Der Clip machte die Runde unter Mitschülern, die unverzüglich ihre Lehrer informierten, die wiederum den Schulleiter einschalteten.

Schulamt, Ministerium und Polizei früh im Boot

Schulamt und Ministerium seien genauso frühzeitig unterrichtet worden wie die Polizei, sagt der Direktor. Die Beamten hätten das Bildmaterial gesichtet, den Jungen, einen Einheimischen, daraufhin von der Schule abgeholt, die Eltern informiert und die Wohnung durchsucht. Alles habe sich außerhalb seiner Einrichtung abgespielt, betont der Schulleiter. Dennoch beunruhigte die im Nachhinein gegen einen befreundeten Mitschüler ausgesprochene Drohung, ihm etwas antun zu wollen. Der Mitschüler, ein ausländischer Junge, hatte zuvor sein Missfallen über das Video zum Ausdruck gebracht.

Schulneubau in Böhlen sorgt für weitere Brisanz

Der Vorfall kommt zur Unzeit. Die Colditzer Sophienschule, ein Trutzbau aus der Kaiserzeit, kämpft seit Jahren um ihre Existenz. Im Wettbewerb mit der dörflich geprägten Oberschule Böhlen hatte sie zuletzt immer wieder das Nachsehen. Die Planungen, dass dort eine neue Schule gebaut werde, sorgte für weitere Brisanz, die kürzlich sogar Gerichte beschäftigte. Auch im nächsten Schuljahr sei die neue fünfte Klasse nur einzügig, informierte Schulleiter Horn: „Ich musste sogar vier Schüler vertrösten, weil die eine Klasse schon voll war. Das ist doppelt ärgerlich, weil wir in dieser Jahrgangsstufe nun sechs Jahre lang keine Zuzüge mehr unterbringen können.“

Bürgermeister lobt konsequenten Umgang

Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) lobte den offenen, konsequenten Umgang der Schule im aktuellen Fall: „Es spricht für das gute Vertrauensverhältnis zwischen Schülern und Lehrern sowie zwischen Lehrern und Schulleitung.“ Noch in dieser Woche gab es einen Elternabend, auf dem über das weitere Vorgehen beraten wurde. Zwei Elternhäuser sprachen sich für die Suspendierung des Teenagers aus, die Mehrheit jedoch wollte dem Heranwachsenden eine zweite Chance geben. Ergebnis: Der Junge bleibt auf der Schule, durfte aber am Mittwoch nicht mit auf Klassenfahrt gehen.

Schutz aller Kinder hat Priorität

Nach LVZ-Informationen wurde der bisher eher zurückhaltende, unauffällige Schüler stattdessen zu gemeinnützigen Arbeiten auf dem Schulgelände herangezogen. Pädagogen und Schulförderverein hoffen auf einen weiterhin sensiblen Umgang mit dem Thema: Der ausländische Junge, der noch dazu aus einem Land kommt, indem Krieg und Terror an der Tagesordnung sind, habe genauso den Schutz verdient wie sein Freund, noch ein halbes Kind, das die Knallkörper gebastelt, sich inzwischen offiziell entschuldigt und – vermutlich nur aus Unbedachtheit – gedroht hatte.

Sophienschule ist Botschafter des Freistaates

Die Sophienschule konnte seit zehn Jahren das Qualitätssiegel für beispielhafte Berufsvorbereitung vom Freistaat verteidigen. Praxisberater, Woche des offenen Unternehmens, School-Skills – zu Aktionstagen präsentieren sich bis zu 35 Firmen der Region in der Botschafterschule. Die Ausfallquote sei unterdurchschnittlich, der Sport werde groß geschrieben, die Noten der Mädchen und Jungen seien beachtlich. Vor allem aber: „Es wird nichts unter den Teppich gekehrt“, endete Schulleiter Horn.

Von Haig Latchinian