Während einer bewegenden, weltlichen Trauerfeier ist am Mittwochnachmittag auf dem Stadtfriedhof Grimma die Urne mit der Asche von Jörg Diecke beigesetzt worden. Der Stadtrat der Fraktion Die Linke und der in der Region beliebte Grimmaer war am 22. November im Alter von 63 Jahren gestorben.

Mit nachdenklichem Gesicht schaut Jörg Diecke auf seien Trauergesellschaft Quelle: Frank Schmidt

In der voll besetzten Friedhofskirche verneigten sich Freunde und Wegbegleiter sowie Freunde und Nachbarn vor dem Porträtfoto, welches sanft an einem Kerzenleuchter lehnte, und Diecke mit nachdenklichem Gesicht zeigte. Als wollte er sagen: „Steht nicht weinend an meinem Grab. Ich bin nicht dort unten, ich schlafe nicht. Ich bin tausend Winde, die wehn, das Glitzern der Sonne im Schnee, das Sonnenlicht auf reifem Korn und der sanfte Regen im Herbst. Ich bin nicht tot.“ Doch es waren die Worte von Beate Bahnert, die als langjährige Freundin der Familie die Trauerrede hielt und damit auch an eine ganz besondere Seite von Diecke erinnerte. An seine innige Leidenschaft zur Kultur der Indianer, die er im Verein „Freunde der Crow-Agency“ auf der Bisonfarm in Grimma-Neunitz leidenschaftlich auslebte.

Indianermusik zum Abschied von Diecke

Da war es nur folgerichtig, dass die Trauerfeier mit Indianermusik vom Band begann und sich mit dem Song „Amazing Grace“ (Erstaunliche Gnade) fortsetzte, den Christine Klenner als ebenfalls langjährige Freundin auf der Gitarre spielend sang.

Mit Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Sabine Krahnert ( Die Linke) würdigten zwei Vertreter der Kommunalpolitik das Engagement von Jörg Diecke. Pater Bernhard Venske aus Leipzig hat den Verstorbenen als einen Mann in Erinnerung, „der nicht immer einfach war, aber stets klar und ehrlich.“ Denn er habe für seine Ideale und Überzeugungen gestanden, „mit seiner großen Statur und mit seiner festen Stimme.“

Sohn Oliver trommelt für seinen Vater

Etwa 150 Trauergäste folgten der Familie und der Urne zur letzten Ruhestätte. Mit großer Anteilnahme und unter Tränen wurde Abschied genommen. Den Takt dafür gab Sohn Oliver an, der sich von seinem Vater mit indianischen Klängen und Trommelschlägen verabschiedete.

Von Frank Schmidt