Grimma. Warmer Regen für Grimma: 2,49 Millionen Euro erhält die Stadt aus dem Kommunalinvest-Paket „Brücken in die Zukunft“. „Damit können wir zwölf beantragte Maßnahmen durchführen“, sagt Grit Naujoks, Amtsleiterin für Finanzen bei der Stadtverwaltung Grimma. Die Förderhöhe betrage 75 Prozent. Zusätzlich fließen im Rahmen des Landkreis-Anteils noch 562 500 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeuges der Feuerwehr Grimma.

Die Verwendung des Geldes ist bereits sehr konkret: Allein fast 1,5 Millionen Euro werden in den Neubau der Kindertagesstätte „Parthenzwerge“ in Großbardau fließen. Mit 337 500 Euro schlägt die energetische Sanierung der Awo-Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Grimma Süd zu Buche. „Hier geht es unter anderem darum, neue Fenster einzusetzen und die Fassade zu dämmen“, so die Kämmerin. Auch an der Grundschule Mutzschen sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. Dafür stehen aus dem Paket 442 500 Euro zur Verfügung. Hier sollen die Fenster erneuert und die Fassade gestaltet werden.

Ein Stück vom großen Kuchen bekommen auch die Kindertagesstätte “Am Schwanenteich“ in Grimma und die Oberschule Grimma ab. Hier geht es vorrangig um Brandschutzmaßnahmen. Die Grundschule „Bücherwurm“ in Grimma West kann auf die Gestaltung der Außenanlagen hoffen. Außerdem soll die Turnhalle energetisch saniert und eine neue Heizungssteuerung eingebaut werden. „Die Grundschule Hohnstädt kann sich ebenfalls freuen. Mit den Mitteln in Höhe von 50 000 Euro kann die Stützmauer instand gesetzt werden“, erläutert Grit Naujoks. Die Mauerwerkstrockenlegung im Kellerbereich kann nun auch in der Grundschule Großbothen in Angriff genommen werden. Dafür stehen 30 000 Euro aus dem Investpaket zur Verfügung. Nicht zu letzt erhält das Gymnasium St. Augustin 17 000 Euro, um Arbeiten am Dach und der Fassade durchführen zu können.

Doch trotz der großzügigen Förderung bleibt die Stimmung in der Kommune getrübt. „Wir freuen uns über die Mittel aus dem kommunalen Investpaket. Doch ob wir die Maßnahmen realisieren können, wird sich zeigen, wenn der Staatshaushalt 2017/2018 beschlossen worden ist“, gibt Oberbürgermeister Mathias Berger (parteilos) zu bedenken. Denn erste Informationen lassen ihn davon ausgehen, dass der Entwurf Streichungen der investiven Zuweisungen für die Kommunen unter anderem im Kindertagesstättenbereich, der investiven Sportförderung und der Brachflächenrevitalisierung enthält. „Ich sehe es kritisch, wenn Sonderprogramme aufgelegt werden und auf der anderen Seite Mittel gestrichen werden“, so der Oberbürgermeister. Es gäbe immer mehr Verwaltung, jedoch zunehmend weniger Geld für die Kommunen insgesamt. „Durch die Sonderprogramme werden die Kommunen immer mehr entmündigt“, erklärte er. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Stadt Grimma stets großen Wert auf die soziale Infrastruktur gelegt habe. „Seit meinem Amtsantritt habe ich darauf geachtet, dass die Pro-Kopf-Verschuldung jährlich gesenkt wird. Derzeit liegen wir bei 520 Euro pro Einwohner. Der Durchschnitt beträgt 800 Euro pro Kopf“, so Matthias Berger.

Von Cornelia Braun