Grimma

Kronen, Gewänder und ein goldener Stern: Nach den Weihnachtsfeiertagen begann auch im Leipziger Land die Sternsinger-Aktion 2019 der katholischen Kirche. Diese steht unter dem Leitwort „Kinder finden neue Wege“.

Das Drei-Königs-Singen findet traditionell rund um den 6. Januar, dem Feiertag der Heiligen Drei Könige statt. Mädchen und Jungen verkleiden sich als Könige und sind als Sternsinger unterwegs. Diese Sternsinger laufen von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Außerdem singen sie ein Lied über die Geburt von Jesus und bringen den Segen.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger tat nicht nur etwas in die Spendenbüchse. Quelle: Thomas Kube

Der Segen 20*C+M+B+19 wird von den Sternsingern über die Tür geschrieben. Der Stern steht dabei für jenen, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Symbolisch tragen die Sternsinger ihn mit sich. Er ist das Zeichen für Christus. Die Kombination C+M+B steht wiederum für die lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“ – Christus segne dieses Haus.

Hilfsaktion für Kinder in Not

Volkstümlich werden die drei Buchstaben auch als Kürzel für die überlieferten Namen der drei Weisen verstanden: Caspar, Melchior und Balthasar. Das Stern-Singen ist heute die größte Spenden-Aktion von Kindern für Kinder. In Deutschland beteiligen sich um die 300 000 Kinder daran. Am Dienstag empfing Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger die Sternsinger der Katholischen Pfarrei „ St. Trinitatis“ im Stadthaus am Markt. Auch sie baten um eine Spende, um den Kindern in Not – in Peru und weltweit – helfen zu können.

Von Thomas Kube