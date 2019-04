Belgershain/Threna

Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin war Montagnachmittag auf der K 8361 in Richtung Threna unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Sie fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und landete auf einem Feld.

Am Unfall-Auto entstand ein Totalschaden

Die junge Frau wurde dabei nur leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 4000 Euro. Feuerwehr musste wegen auslaufender Betriebsstoffe ausrücken. Die Unfallursache ist noch unklar.

Von LVZ/gap