Grimma

Grünes H auf gelben Grund: In Grimma stolpert man jetzt regelrecht über Bushaltestellen. Damit der Stadtverkehr am Karfreitag in ein neues Zeitalter starten kann, wurden zu Wochenbeginn – vorerst provisorisch – weitere 25 Haltestellen im Stadtgebiet eingerichtet. Ab Ostern können die Grimmaer dann an insgesamt 53 Stellen in den Bus ein- und aussteigen. Für drei Viertel der Einwohner wird der Weg zur nächsten Haltestelle nicht weiter als 300 Meter sein, sagte Andreas Kultscher, Geschäftsführer der Regionalbus Leipzig GmbH, als er am Dienstag auf dem Volkshausplatz den Marktleitern von Rewe und dm-Drogerie den Fahrplan für einen Aushang im Markt überreichte und sein Mitarbeiter Jörg Mai den Schaukasten am Haltestellenschild bestückte.

Der neue Bus-Halt vis a vis der Einkaufsmärkte und in der Nähe der Stadtbibliothek dürfte künftig rege genutzt werden. Davon sind die Macher von „Muldental in Fahrt“, dessen nächste Stufe mit der Erweiterung des Grimmaer Stadtverkehrs zündet, überzeugt. Ab Ostern rollen die Busse auf den zwei Linien öfter durch die Muldestadt und sind auch an den Wochenenden unterwegs. Montags bis freitags verkehren sie von 5.15 bis 21.45 im Halbstundentakt.

Regionalbus wertet die Nutzung aus

Die Nutzung der Haltestellen wertet das Busunternehmen aus und wird darauf reagieren. Schon bei der Auswahl der neuen Haltepunkte wurden sozusagen die Hotspots der Stadt ins Auge gefasst: Klinik, Praxen, öffentliche Einrichtungen – und Einkaufsmärkte, laut Kultscher „ganz wichtig“. „Die Nutzung muss sich einspielen“, betont Regionalbus-Prokuristin Sandra Jost. Das Unternehmen will drei Jahre ins Land gehen lassen, ehe es das Haltestellen-Netz in der Stadt sozusagen auf Dauer fixiert. Für das Vorhaben, mehr Leute zum Umsteigen zu bewegen, brauche es Durchhaltevermögen, so Jost. Und nicht alle Haltepunkte seien ein solcher Top-Standort wie auf dem Volkshausplatz. Neue Haltestellen, die sich rasch bewähren, könnten aber auch schon eher als in drei Jahren ausgebaut werden, hieß es.

Gewichte halten provisorische Halteschilder

Vorerst aber ragen sogenannte temporäre oder mobile Masten in die Höhe, die von vier Stapelscheiben mit einem Gesamtgewicht von 140 Kilogramm am Boden gehalten werden. Der Verkehrsservice der Regionalbus-Firma hatte sie vormontiert und schließlich in einem Zug in der Stadt verteilt. Die neuen Haltestellen sind nach Angaben des Unternehmens so ausgewählt, dass die Sicherheit für Fahrgäste und Verkehr gegeben ist.

Die Marktleiter von Rewe und dm, Florian Schill (l.) und Linda Klinkenberg, haben vom Chef der Regionalbus Leipzig GmbH, Andreas Kultscher (3.v.l.), die Fahrpläne zum Aushang im Markt erhalten. Quelle: Thomas Kube

Anfang November waren der Rewe- und der dm-Markt am nördlichen Altstadt-Rand eingeweiht worden. Jetzt bekommen sie ihre eigene Bushaltestelle auf der A-Linie. „Gerade für ältere Leute ist das sehr bequem“, freut sich Rewe-Marktleiter Florian Schill. Öfter habe er von Kunden den Wunsch nach einer Haltestelle gehört – eine Aussage, die dm-Marktchefin Linda Klinkenberg für ihre Einrichtung bestätigt. Gerade ältere Menschen und Mütter mit kleinen Kindern hätten nach einem Bus-Stopp gefragt. Beide Märkte erwarten nun mit der Anbindung weiteren Kundenzuwachs. Rewe hatte erst Anfang März seine Öffnungszeiten erweitert, um frühmorgens auch berufstätige Pendler zu erreichen.

Am 15. April Bürgerinformation im Rathaus Grimma

Bevor der Stadtverkehr auf den überarbeiteten Linien A und B rollt, sind die Grimmaer zu einer Büergerinformation in den Rathaussaal eingeladen. Am 15. April werden ab 17 Uhr die konkreten Änderungen, die Fahrpläne, die Tarife und Abos ebenso erläutert wie das neue Haltestellen-Netz. Darüber hinaus gibt es Informationen zur Saisonlinie 638, die in Richtung Höfgen und Kössern führt.

Von Frank Prenzel