Grimma/Köllmichen

Im vorigen Jahr fiel das Kutschen-Geschicklichkeitsfahren im beschaulichen Köllmichen buchstäblich ins Wasser. Da der Himmel am vorhergehenden Abend und auch am Morgen die Schleusen öffnete, stoppte Familie Große den Wettkampf. „Wir wollten kein Risiko eingehen“, erzählt Senior Wilfried Große. Die Sicherheit der Kutscher und Pferde sei vorgegangen. „Wenn es so nass ist, besteht Rutsch- und Unfallgefahr auf der Wiese, deshalb haben wir am Morgen das Rennen schweren Herzens abgeblasen.“ Etwa 80 Prozent der Teilnehmer wurden noch erreicht und drehten auf der Stelle um. Einige Wettkämpfer waren aber auch schon vor Ort.

Premiere im Jahr 2000

Nun also ein neuer Versuch. Zum siebenten Mal lädt die Landwirtschaftsfamilie Große zum Spektakel ein, das am 3. Oktober, über die Bühne geht. In den ersten vier Jahren nach der Premiere 2000 hatte die Familie das Kutschenfahren noch mit ihrem beliebten Hähnekrähen am Karfreitag gekoppelt. Doch schon bald fand es einen so großen Zuspruch, dass am Nachmittag die Zeit für die Wettkämpfe nicht mehr ausreichte. Also wurde das große Getrappel in den Herbst verlegt – und zwar auf einen Tag, wo die Leute frei haben.

In der Nähe ihres großen Bauerngutes im zu Köllmichen gehörenden Merschwitz hat die alteingesessene Familie einen Parcours für das Kutschen-Geschicklichkeitsfahren errichtet. So entstanden ein Wassergraben, Erdhügel und eine Brücke. Wenn nun zum Wettkampf geblasen wird, müssen die Kutscher zehn bis zwölf Hindernisse bewältigen und haben auch eine Galoppstrecke vor sich. Schnelligkeit wird ebenso bewertet wie Geschick. Denn wenn Ross oder Kutscher beim Rennen nicht fehlerfrei bleiben, fließen Strafsekunden in die Wertung. Familie Große hat sich dafür etwas ungewöhnliches ausgedacht: auf jedem Kegel liegt ein Tennisball, und wenn der fällt, addieren sich fünf Sekunden zur Gesamtzeit.

Anmeldungen noch bis 30. September

Das Kutschen-Geschicklichkeitsfahren beginnt am 3. Oktober um 10 Uhr – wohl wie immer unter den Augen vieler Zuschauer. Familie Große rechnet mit bis zu 20 Kutschen, die an den Start gehen. Anmeldungen sind noch bis zum 30. September möglich. Die meisten Lenker kommen aus der Umgebung, manche nehmen aber auch weite Wege auf sich. Ein Stammteilnehmer wohnt in der Zittauer Ecke. Der lädt wie andere auch Kutsche und Pferde auf einen Transporter, um das Spektakel in Köllmichen nicht zu verpassen. Auch die Gastgeber-Familie kämpft um die Pokale und Preise. Wilfried Große, sein Sohn Heiko und dessen Frau Beate wollen in der Reitpony-Klasse in drei Wettbewerben den Parcours in Angriff nehmen – sowohl im Ein- als auch im Zwei- und Vierspänner.

Rennen in sieben Kategorien

Insgesamt werden Rennen in sieben Kategorien ausgetragen. Jeweils im Ein- und Zweispänner treiben die Kutscher Ponys, mittlere Pferde (Reitponys) und große Pferde an. Hinzu kommen noch die Vierspänner. Laut Wilfried Große ziehen sich die von Rick Zschernig moderierten Läufe bis etwa 15 Uhr hin. Und dabei geht es exakt zu. „Wir haben eine elektronische Zeitmessanlage“, ist der Senior stolz. Familie Große ist Mitglied im Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen mit Sitz in Moritzburg. Vom Verband erhält sie ebenso Unterstützung wie von Sponsoren, um die Preise finanzieren zu können.

Für den 3. Oktober hoffen die Gastgeber nun nur noch auf eines: auf schönes Wetter. Denn Regen würde den Wettstreit im Freien erneut gefährden.

Anmeldungen für das Kutschen-Geschicklichkeitsfahren sind bis zum 30. September unter Telefon 0174/2485948 möglich.

Von Frank Prenzel