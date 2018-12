Bad Lausick

Dass sie ein großes Herz haben, zeigten die Nutzer der Mietra-Schließfächer auch im zu Ende gehenden Jahr: Die Kunden des Bad Lausicker Unternehmens, die in der gesamten Bundesrepublik zu Hause sind, brachten die stattliche Spendensumme von 30.000 Euro zusammen.

Die übergab Geschäftsführer Jörg Trautner unmittelbar vor dem Fest an Mona Meister vom Markkleeberger Kinderhospiz Bärenherz. Die Spende fällt genau so umfangreich aus wie im Jahr zuvor, als sich Trautner schon über eine „Spendenbereitschaft, die noch nie so groß war“, freute. Dieses Rekordergebnis wiederholen zu können, sei stark.

Arbeit des Kinderhospiz Bärenherz wird nur durch Spenden finanziert

„Wir freuen uns sehr darüber. Schon seit 2011 werden wir Jahr für Jahr mit erheblichen Summen aus Bad Lausick bedacht“, sage Mona Meister. Das helfe sehr, gründe die Arbeit sich doch ausschließlich auf Spenden. Rund 300 Familien unheilbar erkrankter Kinder begleite man übers Jahr, organisiere für sie einen ambulanten Dienst, investiere in spezielle Therapieangebote.

Jörg Trautner dankte ausdrücklich den Online-Schließfachmietern, die ihren Online-Bonus für diese Aktion zur Verfügung stellten. Man wolle die Kooperation mit Bärenherz gern fortsetzen. Deshalb habe man sich auch über Projekte und Ideen für 2019 ausgetauscht.

Verein Bärenherz betreibt seit 2008 in Markkleeberg ein eigenes Haus

Der Verein Bärenherz betreibt seit 2008 in Markkleeberg ein eigenes Haus, das den Familien Fürsorge und eine zeitweilige Entlastung bietet. Die Kinder werden bis zum Tod betreut, die Angehörigen erhalten professionelle Hilfen. Um den Betrieb des Hospizes rund um die Uhr zu gewährleisten, hat der Verein ein Team von rund 50 Mitarbeitern aufgebaut. Ihm stehen knapp 200 ehrenamtliche Helfer zur Seite.

Von Ekkehard Schulreich