Naunhof

Die Fahrerin (58) eines Ford Fiesta war am Donnerstag auf der Brandiser Straße in Naunhof unterwegs. Sie setzte zum Überholen an, stieß dabei gegen die hintere linke Seite des vor ihr fahrenden VW Touran (Fahrerin: 60). Danach fuhr sie über den gegenüberliegenden Bordstein und blieb nach etwa 50 Metern am rechten Fahrbahnrand stehen.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft der Ford-Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der 58-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis entzogen. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Von thl