Colditz/Schönbach

Welche Leidenschaft für den Laufsport! Anstatt sich an ihrem 50. Geburtstag mit einem Frühstück verwöhnen zu lassen, war Marion Kühnel am Sonntag in aller Herrgottsfrühe von Grimma nach Schönbach aufgebrochen, um beim 51. Straßenlauf ihre Laufschuhe zu schnüren. Die Jubilarin war nicht allein in den Colditzer Ortsteil gereist, sondern in Begleitung ihres ebenso laufverrückten Mannes Ronald. Mit ihm und weiteren Akteuren der Grimmaer Laufgruppe Hängebrücke spult sie regelmäßig ihre Trainingskilometer ab.

Vorhaben: Als Erster in der AK 55 durchs Ziel kommen

„Mir geht es darum, Spaß zu haben und nach den acht Kilometern ins Ziel zu kommen. Deshalb passt das auch an meinem Geburtstag“, lacht Marion Kühnel, deren Mann mit größeren Ambitionen die Acht-Kilometer-Runde durch den Glastener Forst unter die Sohlen nahm. „Ich will wieder in meiner Altersklasse als Erster durchs Ziel kommen“, so der 55-Jährige, dem es reichlich 640 Lauffreunde in Schönbach gleichtaten.

Von Kurzstrecke bis 16-Kilometer-Kante

Dabei hatten die Teilnehmer des Straßenlaufes eine große Bandbreite an Distanzen und Disziplinen zur Auswahl, um ein auf für Alter und Fitnesszustand passendes Angebot zu finden. So wurden etwa Ausdauerfans mit dem 16-Kilometer-Kanten ebenso bedient wie Nordic-Walking-Liebhaber oder sportliche Neu- und Wiedereinsteiger. Für sie standen Staffelwettkämpfe und Kurzstreckenläufe zur Auswahl.

Erwärmung vorm Start mit dem Maskottchen Krümel. Quelle: Roger Dietze

Zum ersten Mal über acht Kilometer

In dieser Hinsicht nicht kleckern, sondern klotzen lautete das Motto von Alice Blumenstein. Die Trebsenerin wagte sich nach eigenem Bekunden erstmals an eine längere Laufstrecke heran: über acht Kilometer. „Ich bin bislang eher kürzere Strecken gelaufen, deshalb bin ich entsprechend aufgeregt und mir nicht ganz sicher, ob ich das Ziel erreiche“, so die dreifache Mutter, deren Kinder sich beim SV Trebsen ebenfalls sportlich betätigen.

Werbung in Kindergärten und Schulen

Sportliche Betätigung war auch für den Nachwuchs aus Schönbach und Colditz angesagt. Karin Juhrich vom Organisationsteam hatte in den örtlichen Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen ordentlich die Werbetrommel gerührt und konnte zufrieden feststellen, dass sie auf Resonanz gestoßen war. „Manch eine Schule ist mit bis zu 40 Schülern gekommen“, freute sich Juhrich, die zum wiederholten Mal ganz in Familie im Straßenlauf-Einsatz war.

Für den veranstaltenden SV Eintracht Sermuth bildet die überregionale Laufveranstaltung mit Startern aus Leipzig, Pirna und Dresden neben dem großen Muldefest den organisatorischen Höhepunkt des Veranstaltungsjahres. Dieser Lauf firmiert seit dem Jahr 1993 unter dem heutigen Namen.

Rekord: 142 Starter beim Waldlauf

Seine Wurzeln liegen im „Rudi-Arndt-Gedenklauf“ aus DDR-Zeiten, der in den ersten Jahren nach dem Mauerfall als Schönbacher Herbstlauf fortgeführt wurde. So wechselhaft wie das Wetter im Herbst daherkommt, so unterschiedlich präsentierte es sich auch bei den letzten Frühjahrs-Straßenläufen. „Im vergangenen Jahr war es sehr warm, im Jahr zuvor hatten wir Schnee“, erinnert sich Karin Juhrich.

Am Sonntag blieb alles trocken, sodass die Veranstaltung reibungslos über die Bühne ging. „Alles ist super gelaufen und beim Waldlauf über acht und 16 Kilometer haben wir mit 142 Startern sogar einen neuen Rekord verzeichnet“, vermeldet der Gesamtleiter André Kricke.

Von Roger Dietze