650 Jahre Etzoldshain: Jubiläumsfest steigt Mitte Mai

Bad Lausick/Etzoldshain. 650 Jahre liegt die Ersterwähnung von Etzoldshain zurück. Dieses Jubiläum wollen die Einwohner des seit 1994 zu Bad Lausick gehörenden Dorfes Mitte Mai feiern. Vertreter von Heimatverein und Feuerwehr, Jugendklub und Kirchgemeinde, Ortschaftsratsmitglieder und engagierte Einwohner haben sich zu einem Festkomitee zusammengefunden. Inzwischen stehen die Eckpunkte des Programms, das vom 11. bis 13. Mai über die Bühne gehen soll. Zudem wird intensiv um Sach- und Geldspenden geworben, um das Fest absichern zu können. Der Ortschaftsrat stellt zudem jetzt einen Antrag an die Stadt mit der Bitte um einen Zuschuss. „Darüber hinaus ist uns Unterstützung sehr willkommen, etwa durch attraktive Preise für unsere Tombola“, sagt Ortsvorsteher Thomas Jahn.

„Beim Fest-Auftakt orientieren wir uns an unserem Festival Rock auf der Kippe“, sagt Peter Hofmann vom Jugendklub Milchhaus und so etwas wie der Kopf des Festkomitees: „Zwei Bands haben schon zugesagt: Bellbreakers und Triekonos.“ Im Zeichen der Familie und der Ortsgeschichte soll der Fest-Sonnabend stehen. „Wir wollen einen Familienwettkampf gestalten, wie er zu unseren Teichfesten üblich ist“, sagt Hofmann. Familien-Teams, die dabei antreten wollten, sollten schon mal demnächst ihr Interesse signalisieren. Darüber hinaus gibt es ein Karussell und Angebote für die Heranwachsenden. Nicht nur Tanz soll es am Abend dieses zweiten Festtages geben, „sondern auch einen kulturellen Teil. Das erwarten die Etzoldshainer von uns. Wir haben ja noch so viele schöne Requisiten aus der Zeit früherer Dorffeste und unseres Faschings“, meint Roswitha Kühn.

Der Heimatverein, der sich seit Jahren schon intensiv mit der Erforschung der Etzoldshainer Geschichte gefasst, gibt Einblick in Recherche-Ergebnisse. „Zu einzelnen Themen wollen wir im Dorfgemeinschaftshaus Aufsteller machen“, sagt Karin Wilhelmsen: zu Kindergarten und Schule, zur Kirche, zur Feuerwehr, zu Gaststätten, Handwerk, Landwirtschaft. Der Erlös des Jubiläums werde verwendet, um die Chronik abzuschließen und zu publizieren.

Mit einem Gottesdienst in der Kirche soll der Festsonntag beginnen. Danach gibt es einen Frühschoppen mit Blasmusik auf dem Festgelände, das sich – wie einst der Rock auf der Kippe – auf das Areal um das Dorfgemeinschaftshaus konzentriert. „Danach soll das Jubiläum allmählich ausklingen, denn es gibt ja noch eine Menge aufzuräumen“, sagt Peter Hofmann. Schon jetzt sollten sich alle Interessenten dieses Himmelfahrts-Wochenende dick im Kalender markieren: „Wir freuen uns über alle Gäste.“

Wer sich für den Familien-Wettbewerb anmelden möchte oder die Fest-Organisatoren unterstützen, nutzt diese Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme: Heimatverein_Etzoldshain@web.de

Von Ekkehard Schulreich