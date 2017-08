69-Jähriger stürzt auf Wanderweg entlang der Grimmaer Mulde in die Tiefe

Grimma. Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr mittags auf dem alten Bahndamm an der Mulde zwischen Hängebrücke und Pöppelmannbrücke im Streitwald von Grimma. Ein Ehepaar aus Leipzig-Grünau wanderte mit den beiden Enkeln die Mulde entlang. Der 69-jährige Mann war aus bisher unbekannten Gründen auf eine erhöhte Klippe geklettert, die nicht durch ein Geländer gesichert war und rutschte dabei einige Meter tief. Dabei wurde er so verletzt, dass er nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Zum Glück war er noch in der Lage, zu sprechen und informierte seine Frau, die die Rettungskräfte alarmierte. „Die Rettung gestaltete sich schwierig“, sagte Thomas Knoblich von der Grimmaer Feuerwehr. „Wir wollten ihn per Boot oder über die Drehleiter retten. Allerdings haben wir uns dann für eine schiefe Ebene entschlossen“, schildert er die Rettungsaktion, an der 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen beteiligt waren. Mit einer Schleiftrage konnte der Leipziger wieder auf den Wanderweg transportiert werden. Dort wurde er ambulant von den Rettungskräften behandelt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Wie Uwe Voigt von der Polizeidirektion Leipzig mitteilte, habe der Mann Glück im Unglück gehabt.Er sei auf der Landzunge gelandet und nicht in die Mulde gestürzt.

Von Cornelia Braun