Naunhof/Fuchshain

Am Fuchshainer Sportplatz wurde Sonntagabend, 17.21 Uhr, ein Rentner durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 26-Jährige übersah beim Rückwärtsfahren den hinter ihrem schwarzen Skoda laufenden 71-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und verletzt sich dabei so schwer, dass er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste.

Von LVZ