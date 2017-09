76-Jährige flüchtet nach Zusammenstoß mit Auto in Grimma

Grimma. Eine 76-Jährige ist am Montag mit ihrem Auto rückwärts auf ein anderes Fahrzeug gerollt und dann geflohen. Laut Polizei hatte die Frau zuvor an einer Ampel an der Kreuzung zwischen Beiersdorfer Straße und Umgehungsstraße B 107 in Grimma die Grünphase verpasst und war einfach stehen geblieben. Die hinter ihr wartende Fahrerin hupte. Die 76-Jährige fuhr stockend an, musste aber erneut halten, weil die Ampel wieder Rot zeigte. Dann rollte ihr Fahrzeug rückwärts gegen das Auto einer 45-Jährigen.

Diese stieg aus und ging zum offenen Fenster der älteren Frau. Laut Polizei, wirkte die Frau völlig verwirrt und legte den Vorwärtsgang ein und fuhr ein Stück vor. Mit weiteren Passanten versuchte die 45-Jährige die verwirrt wirkende 76-Jährige anzusprechen, die daraufhin erneut gegen den hinter ihr stehende Wagen rollte.

Dann fuhr die Frau los und verschwand. Die 45-Jährige informierte die Polizei, die die Frau anhand vorliegender Fotoaufnahmen ausfindig machen konnte. Ihr wurde erläutert, dass sie unerlaubt den Unfallort verlassen habe und eine Anzeige folgen werde.

Sie erklärte den Beamten jedoch, dass es keinen Unfall gegeben habe. Doch die Fotos belegten das Gegenteil. Die Ermittlungen laufen, die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

dei