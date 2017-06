Frank Lessig liebt Podelwitz, möchte seine Begeisterung gern mit anderen teilen. Kein Weg ist ihm zu weit, keine Mühe zu groß. Und so überraschte er kürzlich sowohl Colditzer Ratsherren als auch Podelwitzer Mitbürger: „In diesem Jahr wird Podelwitz 800 – das sollten wir feiern!“ Gesagt, getan. Am Sonnabend ist es so weit.