Colditz/Schönbach

Ein ganzes Dorf und viele Gäste waren am Sonntag beim Schönbacher Straßenlauf auf den Beinen. Kein Wunder, konnte die Sportveranstaltung doch einen runden Geburtstag feiern. Schon seit 50 Jahren treffen sich große und kleine Läufer an jedem letzten Sonntag im April zur Rundenjagd durch Straßen, Gassen und den Wald.

Längst zieht die Veranstaltung Sportler aus Nah und Fern in ihren Bann. Hoch zufrieden zeigte sich angesichts der Rekordeilnehmerzahl von 845 Aktiven und des perfekten Wetters Gesamtleiter André Kricke vom SV Eintracht Sermuth: „Tolles Wetter, tolle Strecke, tolle Zuschauer.“ Für die Teilnehmer gab es optimale Bedingungen. „Beim Waldlauf am Morgen war es angenehm kühl, und jetzt haben wir um die 25 Grad. Was will man mehr?“ Immerhin habe man vor zwei Jahren sogar mit Hagelschauern zu kämpfen gehabt. Passend zum Jubiläum konnte nun ein absoluter Teilnehmerrekord verzeichnet werden, dern letzten Rekord gab es 2015 mit 797 Startern. Innerhalb von 50 Jahren waren insgesamt 17581 Läuferinnen und Läufer dabei.

Ins Rennen ging zum Jubiläum auch die 13-jährige Emily aus Großbardau. „Ich bin hier bestimmt schon seit acht Jahren dabei“, berichtete sie. Zum Training geht sie immer mittwochs, dann gehört regelmäßig auch die 2000-Meter-Strecke zum Pflichtprogramm. Genau diese Distanz nahm sie auch beim Schönbacher Straßenlauf in Angriff. Die gleichaltrige Lena ging die gleiche Strecke an. Erfolge bleiben da nicht aus. „Meine Medaillen habe ich nie gezählt.“

Von Bert Endruszeit