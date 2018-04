Nuanhof

Eine 85-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.35 Uhr auf der Grimmaer Straße in Naunhof schwer verletzt. Laut Polizei zog sie sich ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Kopfplatzwunde zu. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Fahrer (24) eines Sattelzuges (Mercedes Actros), der samt Auflieger die Großsteinberger Straße in westlicher Richtung in Richtung A 38 fuhr, musste auf seinem Weg eine Gleisanlage in Richtung Grimmaer Straße überqueren. Da die Schranken geschlossen waren, hielt er an und wartete verkehrsbedingt.

Später folgte er der abknickenden Vorfahrtsstraße weiter in Richtung Bahnhofstraße. Dabei touchierte er wenige Meter hinter dem Bahnübergang die Radfahrerin, die in gleicher Richtung fuhr. Er habe die Frau nicht gesehen, erklärte der Mann später gegenüber der Polizei.

Der 24-Jährige war nach dem Unfall einfach weitergefahren. Angaben der Polizeidirektion Leipzig zufolge konnte er aber aufgrund von Ermittlungen identifiziert werden. Nun wird gegen ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von sg