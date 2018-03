A 14: Sachsen verhängt Überholverbot für Brummis in Richtung Dresden

Landkreis Leipzig. Bis Ende Mai wird auf der A 14 zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Ost und Mutzschen ein Überholverbot für Lkw eingerichtet. Darüber informierte am Mittwoch das sächsische Verkehrsministerium. Damit wird auch eine Forderung der Grimmaer SPD teilweise umgesetzt. Der Ortsverein hatte zuletzt dringende Maßnahmen angemahnt, um die Trasse sicherer zu machen. Die Forderung nach einem Überholverbot für Laster wird allerdings nur teilweise umgesetzt. Das Verbot gilt nur in Fahrtrichtung Dresden und auch nur zeitweise. Die Einschränkung soll werktags von 15 bis 19 Uhr greifen.

Ingo Runge, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Grimma. Quelle: www.pkfotografie.com

Pendler können etwas entspannen

Die A 14 sei eine wichtige Lebensader im Landkreis. Tägliche Staus und immer wiederkehrende Sperrungen würden Tausenden Pendlern Zeit und Nerven kosten, hatte der Grimmaer SPD-Ortschef Ingo Runge zu bedenken gegeben. Der Grimmaer begrüßte deshalb am Mittwoch die Verhängung eines, wenn auch nur temporären, Überholverbotes auf der A 14. „Damit wird unserer Forderung teilweise entsprochen, was erst einmal positiv zu bewerten ist. Damit können insbesondere Pendler aus Richtung Leipzig jetzt etwas entspannter ihren Heimweg antreten.“ Die Entscheidung sei in gewisser Weise nachzuvollziehen, da das Unfallgeschehen in Richtung Dresden zuletzt stärker war als in der Gegenrichtung. Dennoch müsse man natürlich die Situation auf der gesamten A 14 auch in Richtung Leipzig weiter im Auge behalten, mahnte der Muldentaler an.

Weitere Forderungen bleiben

Mittelfristig bleibt die Grimmaer SPD auch bei ihrer Forderung nach einer intelligenten Verkehrssteuerung. Auf dem besonders kritischen Abschnitt zwischen dem Dreieck Parthenaue und der Anschlussstelle Mutzschen müsse ein dynamisches Verkehrsleitsystem installiert werden. Dieses Anliegen, so der Lokalpolitiker, bleibe weiter bestehen.

Zuvor hatten Gutachter die Situation auf allen sächsischen Autobahnen analysiert, Unfallzahlen und Verkehrsentwicklung zu Grunde gelegt. Nach Umsetzung aller Maßnahmen an den Autobahnen A4, A14 und A72 wird auf rund 190 sächsischen Autobahn-Kilometern zukünftig ein zeitlich begrenztes oder gänzliches Überholverbot für Lkw gelten.

Hier gelten die Verbote Insgesamt will der Freistaat den Schwerlastverkehr auf sechs Abschnitten von A 4, A 14 und A 72 einbremsen: A 4: Anschlussstelle Hermsdorf - Anschlussstelle Ohorn; Richtung der Landesgrenze Thüringen zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Pulsnitz: Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots – montags 7 bis 10 Uhr Richtung der Landesgrenze Thüringen zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Anschlussstelle Hermsdorf Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots – 7 bis 19 Uhr A 14 / A 4: Autobahndreieck Nossen - Anschlussstelle Nossen-Ost Richtung Nossen (Dresden) Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots A 14: Anschlussstelle Mutzschen - Anschlussstelle Leipzig-Ost Richtung Nossen Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots- werktags 15 bis 19 Uhr A 72: Anschlussstelle Treuen - Anschlussstelle Reichenbach Richtung Leipzig Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots – donnerstags und freitags 14 bis 20 Uhr Anschlussstelle Reichenbach - Anschlussstelle Zwickau-West Richtung Leipzig Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots – donnerstags und freitags 14 bis 20 Uhr Anschlussstelle Zwickau-Ost - Anschlussstelle Chemnitz-Süd Richtung Leipzig Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots – 7 bis 20 Uhr Richtung Hof Einrichtung eines statischen Lkw-Überholverbots – 13 bis 20 Uhr

Von Simone Prenzel