Am Tag nach dem schweren Busunglück zwischen Schönbach und Leisenau mit fünf Verletzten sind an der Grundschule Großbothen alle beteiligten Kinder zum Unterricht erschienen. Die Einrichtung ist um möglichst baldige Rückkehr zur Normalität bemüht. Am Nachmittag fand das Halloweenfest wie geplant statt.