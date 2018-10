Grimma

Parkende Lieferwagen auf dem Radweg, unachtsam aufgeschlagene Autotüren, schlechte Erkennbarkeit von reinen Gehwegen. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat häufig mit schwierigen oder gar gefährlichen Verkehrssituationen zu tun. Ob und in welchem Umfang es in Grimma Probleme gibt, will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) jetzt mit einer Befragung herausfinden.

Für Test fehlen in Grimma die Radler

Bisher hat nur ein einziger Bürger aus Grimma die Online-Umfrage auf www.fahrradklima-test.de ausgefüllt – und das, obwohl eigentlich jeder mitmachen kann. Eine Mitgliedschaft im Fahrrad-Club wird nicht vorausgesetzt. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erlangen und sich im Anschluss für die Verbesserung des Radverkehrs einsetzen zu können, braucht der ADFC jedoch mindestens 50 Teilnehmer aus einem Ort von der Größe Grimmas. Daran scheiterte es in den letzten Jahren. So nahmen im Jahr 2014 nur 20, im Jahr 2016 sogar nur vier Radler an der Erhebung teil.

Stadtverwaltung in Grimma würde vom Test profitieren

Aus großen Städten wie Leipzig und Chemnitz bekäme man im Normalfall recht umfangreiche Ergebnisse, sagt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC in Sachsen. Dabei interessiere man sich ebenso für die Lage in den kleineren Kommunen. Denn dort würden Radfahrer ihre Situation oft nach anderen Kriterien bewerten, sich zum Beispiel weniger für ein Fahrradverleihsystem und mehr für die Erreichbarkeit der Innenstadt interessieren. „Neben dem Sicherheitsgefühl ist zum Beispiel ganz wichtig, dass die Wege frei und direkt zugänglich sind“, erklärt Krause. Und da würden Radlern eben noch oft Steine in den Weg gelegt, häufig nicht mal wissentlich. Auch die Kommunen würden deshalb von dem Test profitieren. „Es ist zum Beispiel relativ einfach eine Einbahnstraße freizugeben“, sagt Krause. Man müsse nur eben wissen, „wo der Schuh drückt“.

27 Fragen und Schulnoten

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die weltweit größte Umfrage zu der Situation von Radfahrern in ihrer jeweiligen Stadt oder Gemeinde. In diesem Jahr findet er bereits zum achten Mal statt. Schwerpunktmäßig können die 27 Fragen über das Internet beantwortet werden, sie liegen aber auch in den Geschäftsstellen des ADFC aus oder können ausgedruckt werden. Dabei können Teilnehmer über das Schulnotensysten unter anderem bewerten, wie gut ihre Radwege ausgebaut sind, ob der ÖPNV auch mit dem Rad zugänglich ist und ob es Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern gibt.

In vielen Fällen versuche man, so Krause, direkt mit der Kommune zusammenzuarbeiten. Auch Grimma will sich beteiligen und den Aufruf in der Novemberausgabe des Amtsblatts veröffentlichen. „Das Thema Radfahren hat bei uns Priorität“, sagt Sebastian Bachran von der Stadt. „Touristisch sowie auch im Alltag“. Die Umfrage sei eine gute Möglichkeit zu erfahren, wo es noch Verbesserungspotential gäbe. Bis zum 30. November haben Bürger noch die Möglichkeit, an der Erhebung teilzunehmen.

Von Hanna Gerwig