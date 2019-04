Borna: 79% der Befragten in Borna werden regelmäßig von Autofahrern bedrängt, 70% sind der Meinung, dass es zu wenig gute Abstellanlagen für Fahrräder in der Stadt gibt und 76% sehen den Fahrraddiebstahl in Borna als Problem an. Außerdem fühlen sich nur 17% der Radfahrer in Borna als gleichwertige Verkehrsteilnehmer akzeptiert. Nur 23% der Bornaer haben ein gutes Gewissen, ihr Kind allein in der Stadt mit dem Rad fahren zu lassen. Nur 19% haben das Gefühl, dass es gewünscht ist und gefördert wird, wenn Kinder mit dem Rad zur Schule fahren.

Wurzen: 77% empfinden den Fahrraddiebstahl in der Stadt als Problem. 72% der Umfrageteilnehmer werden regelmäßig von Autofahrern bedrängt und 76% kritisieren die Wegführung für Radler an Baustellen. 67% wünschen sich einen besseren Winterdienst auf Radwegen und 71% vermissen gute und sichere Abstellanlagen in der Stadt. Nur 32% der Wurzener haben ein gutes Gewissen, ihr Kind allein in der Stadt mit dem Rad fahren zu lassen. Sogar nur 25% haben den Eindruck, dass es gewünscht ist und gefördert wird, wenn Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. Nur 22% finden, dass sich Kinderfahrradanhänger in Wurzen gut nutzen lassen.

Grimma: 62% der Grimmaer werden regelmäßig von Autos auf der Straße bedrängt und behindert, 68% kritisieren die Wegführung für Radfahrer an Baustellen. 72% wünschen sich mehr sichere Abstellanlagen für ihre Fahrräder in der Stadt, sachsenweit sind es nur 60%. 59% sind mit der Fahrradmitnahme im Öffentlichen Verkehr unzufrieden und 65% wünschen sich eine gründlichere Reinigung der Radwege. 62% der Befragten haben kein gutes Gefühl bei dem Gedanken, ihre Kinder allein mit dem Rad fahren lassen. Nur 26% der Grimmaer haben das Gefühl, dass es gewünscht ist oder unterstützt wird, wenn Kinder mit dem Rad zur Schule fahren.