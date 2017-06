Für Jochen Lischke sind die Tage an der Spitze des Grimmaer Stadtentwicklungsamtes gezählt. Am 30. Juni ist der letzte Arbeitstag des 64-Jährigen, seinen Platz nimmt mit Janine Wolff eine Frau ein, die gerade mal halb so alt ist. Lischke geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In den 14 Jahren als Amtsleiter hat er in Grimma viel bewegt.