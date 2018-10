Grimma/Kleinbardau

Wann die Zöllner-Orgel in der Kleinbardauer Kirche das letzte Mal ihren Klang entfaltete – niemand weiß es. Schon im Ersten Weltkrieg soll sie ihrer 39 Prospektpfeifen beraubt worden sein, insgesamt kamen im Laufe der Zeit fast ein Drittel der 504 Pfeifen abhanden. „Keiner aus dem Dorf hat die Orgel je gehört“, hat sich Pfarrerin Susann Donner umgehört. Das Instrument lag im Dornröschenschlaf. Aus diesem Tiefschlaf wird die kleine Orgel nun am 6. Oktober, nach einer aufwendigen, ein Jahr dauernden Restaurierung geweckt. Mit einem um 16 Uhr beginnenden Konzert feiert die Kirchgemeinde Großbardau-Kleinbardau-Bernbruch sozusagen die Wiederauferstehung des königlichen Instrumentes.

Es ist eine besondere Orgel. Sie gilt als das älteste noch erhaltende Instrument aus den Händen von Johann George Friedlieb Zöllner (1750-1826). Der mittelsächsische Orgelbauer, der eine Werkstatt im Jagdschloss Hubertusburg besaß, weihte das in die Kleinbardauer Kirche eingepasste Instrument 1782 ein. Die Jahreszahl sei belegbar und finde sich auf der Balkenplatte, weiß der Großolbersdorfer Orgelbaumeister Georg Wünning (70), der mit der Restaurierung beauftragt war. Ältere noch existierende Zöllner-Orgeln seien ihm nicht bekannt. Wünning glaubt, dass es höchstens noch fünf Instrumente aus der Werkstatt des einstigen Meisters gibt. Eines davon steht in der Kirche zu Höfgen.

Keyboard zum Gottesdienst als Ersatz

Die Kirchgemeinde behalf sich bislang bei Gottesdiensten mit einem Keyboard. „Das ist von der Klangfülle bei weitem nicht das Gleiche“, weiß Pfarrerin Donner. Der „erbarmungswürdigen Orgelruine“, so die Einschätzung des Sachverständigen Reimund Böhmig-Weißgerber, wieder Leben einzuhauchen, überstieg jedoch lange Zeit die finanziellen Möglichkeiten der Kirchgemeinde. Erst eine Zuwendung des Bundesministeriums für Kultur und Medien in Höhe von 68 000 Euro ermöglichte die Erneuerung. 23 000 Euro steuerte die Landeskirche bei, 16 000 Euro die Kirchgemeinde – laut Donner „eine enorme Summe für einen so kleinen Ort“. Damit summieren sich die Restaurierungskosten auf stolze 107 000 Euro.

Restaurator Wünning seite 1965 im Geschäft

Georg Wünning ist ein Meister seines Fachs. Der in Börln Aufgewachsene erlernte ab 1965 bei der Gothaer Firma Böhm den Beruf des Orgelbauers und machte sich 1983 selbstständig. In seiner Werkstatt in erzgebirgischen Großolbersdorf hat er schon mehr als 65 Instrumente gebaut. Derzeit gibt der Meister vier Leuten Lohn und Brot, in Spitzenzeiten zählte er bis zu zehn Mitarbeiter. Das Instrument in Kleinbardau ist nach Höfgen die zweite Zöllner-Orgel, die er unter seinen Händen hat. Zöllners Instrumente hätten einen anderen Klangaufbau als die von Gottfried Silbermann und würden sich vom barocken Klangideal schon entfernen, so der 70-jährige Experte. Er spricht vom warmen Klang der Frühromantik.

Originaldokumente halfen beim Wiederaufbau

Es sei ein kleines Wunder dass die Kleinbardauer Orgel ohne jeglichen Umbau die Zeiten überdauerte, sagt Pfarrerin Donner. Das neun Register umfassende Instrument habe für Sachsen eine herausgehobene Bedeutung. Damit sein Klang wieder an die Ohren dringen kann, mussten Wünning und seine Kollegen viel tun. Dank vorhandener Unterlagen konnten die Prospektpfeifen nach historischem Vorbild neu angefertigt werden. Komplett erneuert wurde auch die Pedalklaviatur, deren Tasten vom Holzwurm zerfressen waren. Und die Orgel erhielt jetzt ein Gebläse. Bei der Restaurierung wurde jedoch so viel Originalsubstanz wie möglich erhalten. Die Windladen etwa überholte Wünning in seiner Werkstatt. Mit im Boot war der Leipziger Restaurator Uwe Härtig, der das Gehäuse überarbeitete.

Konzert und Vortrag zur Orgel zur Erstbespielung

Nach der Innensanierung von 2006 bis 2009 – darunter auch die 72 Felder zählende schöne Kassettendecke – und der Außensanierung zwei Jahre später schlägt nun in der Kleinbardauer Kirche wieder das musikalische Herz. Zur Orgelweihe am Sonnabend setzt sich Roland Börger von der Leipziger Hochschule für Musik und Kunst ans Instrument. Darüber hinaus werden Wünning und Härtig über die Restaurierungsarbeiten berichten. Alle Interessenten sind eingeladen und weitere Konzerte geplant. „Für die Kirchgemeinde und Kleinbardau ist das ein außergewöhnliches Ereignis“, freut sich die Pfarrerin auf den Moment, wenn die Orgel nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder ertönt.

Info: Spenden für die Kirche werden weiterhin gern entgegen genommen, so ist eine neue Beheizung nötig. Bank für Kirche und Diakonie – IBAN: DE17350601901670409054 – Kennwort: RT 1518 Kirche Kleinbardau.

Von Frank Prenzel