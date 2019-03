Grimma

Der Gemeindewahlausschuss von Grimma hat Dienstagabend alle eingereichten Wahlvorschläge für den Stadtrat und die 13 Ortschaftsräte einmütig bestätigt. Um die 26 Sitze im Grimmaer Stadtrat buhlen acht Wählervereinigungen und Parteien. Erstmals möchte die AfD ins Stadtparlament einziehen, sie stellte sechs Kandidaten auf. Die Bündnisgrünen schicken mit Jochen Schickert lediglich einen Bewerber ins Rennen. Insgesamt stehen 122 Kandidaten für den neuen Grimmaer Stadtrat zur Wahl. Der Urnengang findet gemeinsam mit den Wahlen zum Europaparlament und zum Kreistag am 26. Mai statt.

Freie Wähler mit meisten Kandidaten in Grimma

Die meisten Kandidaten haben die im Stadtrat vertretenen Wählervereinigungen auf ihren Listen stehen: die Freien Wähler 39, was die Maximalzahl ist, die Bürger für Grimma 30 und die Allianz Stadt+Land Grimma 14. Die Linke und die CDU gehen mit je elf Kandidaten in den Kampf um die Stadtratsmandate, die SPD mit zehn. Für Wirbel sorgte im Vorfeld die Kandidatur des parteilosen Oberbürgermeisters Matthias Berger auf der Liste der Freien Wähler Grimma, denn er ist schon von Amts wegen Mitglied des Stadtrates.

Reihenfolge auf dem Wahlzettel steht

Der Wahlausschuss legte auch die Reihenfolge fest, mit der die politischen Konkurrenten auf dem Stimmzettel platziert werden. Dazu wurden die Ergebnisse der Stadtratswahl 2014 herangezogen. Vor fünf Jahren holte die freie Wählervereinigung Bürger für Grimma mit großem Abstand die meisten Stimmen und erscheint deshalb auf dem Stimmzettel an oberster Stelle. Es folgen – wiederum den Stimmanteilen von 2014 entsprechend – die CDU, die Freien Wähler, die Allianz Stadt+Land, die Linke und die SPD. AfD und Bündnis 90/Die Grünen, die derzeit nicht im Stadtrat sitzen, reihen sich nach alphabetischer Reihenfolge auf den Plätzen 7 und 8 ein.

Über 100 Kandidaten für Ortschaftsräte

Für die 13 Ortschaftsräte von Beiersdorf bis Zschoppach gibt es insgesamt 108 Kandidaten. Sie kommen vorwiegend aus den Reihen von Wählervereinigungen, etablierte Parteien haben es in der Regel schwer, in den Orten geeignete Bewerber zu finden.

Eine Ausnahme gibt es mit der SPD in Nerchau, die hier gleich neun Leute um die zwölf Sitze im größten Grimmaer Ortschaftsrat ins Rennen schickt. Nerchau ist auch der einzige Ort, wo die Bündnisgrünen noch Fuß fassen wollen und einen Kandidaten nominiert haben. Die Wählervereinigung Nerchau, die auf dem Stimmzettel ganz oben stehen wird, hat 14 Kandidaten.

Linke in Großbardau und Dürrweitzschen am Start

Drei Wahlvorschläge gibt es auch für den achtköpfigen Ortschaftsrat von Großbardau, wo neben der etablierten Großbardauer Wählervereinigung (zehn Kandidaten) auch die Linke (vier Kandidaten) und die AfD (ein Kandidat) antreten. Die Linke tritt mit zwei Bewerbern ebenso in Dürrweitzschen an und steht hier in Konkurrenz mit den neu gegründeten Freien Wählern, die sechs Personen nominiert haben und die erforderlichen Unterstützungsunterschriften ohne Mühe erreichten. Der Ortschaftsrat von Dürrweitzschen hat vier Sitze.

Heimatfreunde Höfgen wollen mitmischen

Unterstützungsunterschriften benötigte auch der einzige Kandidat der Heimatfreunde Höfgen, der in das fünfköpfige Dorfparlament von Höfgen einziehen möchte. Die Wählervereinigung Mühlendreieck stellt hier fünf Leute zur Wahl. In Mutzschen, wo mit zehn Sitzen das zweitgrößte Grimmaer Ortsgremium zu Hause ist, tritt lediglich die Wählervereinigung Mutzschen an und hat zehn Kandidaten nominiert.

Kerstin Ulbricht, die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, beendete die Sitzung mit der Bitte, einen „fairen, ordentlichen und nicht ganz so heftigen Wahlkampf zu führen“. Es gehe um Menschen, „um unsere Stadt und unsere Ortschaften“ und nicht nur um Wählervereinigungen und Parteien.

Von Frank Prenzel