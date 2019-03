Grimma

Auf dem Weg zu einem modernen Aldi-Markt in der Grimmaer Innenstadt ist die nächste Hürde genommen. Der Stadtrat nickte jetzt den Entwurf des Bebauungsplanes ab und gab ihn zur Anhörung frei. Ein Großteil der Diskussion rankte sich dabei um die Stellplatz-Situation, da mit dem Ausbau der Weberstraße einige Parkbuchten für die Anwohner wegfallen.

Projektentwickler seit 2014 in der Spur

Seit 2014 arbeitet Projektentwickler Friedmar Thiele an dem Vorhaben, den Discounter auf dem sogenannten Alma-Dietzsch-Gelände neu aufzustellen. Nach dem einstimmigen Votum im Stadtrat gestand er dann auch, den Augenblick zu genießen. Und er lehnte sich ein Stück weit aus dem Fenster: Der Baubeginn sei optimistisch in diesem Jahr geplant, der Rückbau des alten Marktes „ist aus unserer Sicht im Sommer machbar“. Statt des jetzigen Gebäudes, das wie in die Ecke gequetscht wirkt, entsteht ein mittig gelegener Neubau. Der künftige Supermarkt, der seine Energie von einer eigenen Fotovoltaik-Anlage speist und die Abwärme der Kühlanlagen nutzt, darf eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern nicht überschreiten.

Blick auf den jetzigen Aldi-Markt im Grimmaer Zentrum. Quelle: Frank Prenzel

Der in Taucha beheimatete Projektentwickler ESF von Friedmar Thiele vertritt den Eigentümer des Grundstücks, zu dem auch Gebäude in der Langen Straße gehören. LVZ-Informationen zufolge handelt es sich dabei um einen internationalen Fonds mit Sitz in Kanada. Die Nr. 1 der deutschen Discounter ist sozusagen sein bester Mieter. Die Tinte unter dem neuen Vertrag ist inzwischen trocken.

Grimma konnte Aldi umstimmen

Als die Aldi-Chefs einst durchsickern ließen, in Grimma nur noch einen Standort halten zu wollen und dafür den Pep am Rande der Stadt favorisierten, machte die Stadt mobil und konnte die Verantwortlichen des Discounters umstimmen. Hintergrund war und ist die Belebung der Innenstadt. Nach Angaben von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) wird Aldi nun seinen Markt im Pep schließen, sobald das neue Einkaufszentrum zwischen Lange Straße und Weberstraße öffnet.

Discounter stellt Bedingungen für Innenstadt

„Damit Aldi das Risiko eingeht, in der Altstadt einen neuen Mark zu bauen, waren Voraussetzungen zu schaffen“, führte Projektentwickler Thiele aus. Denn es sei schon ein Risiko. Die Weberstraße beidseitig für den Autoverkehr zu öffnen war ebenso Bedingung wie die Schaffung eines Leitsystems. Zudem sind die Stellplätze ein wesentliche Punkt, nach Angaben von Rathauschef Berger wurden für die Nutzung des Aldi-Parkplatzes Kompromisse gefunden. Danach darf das Auto eine Stunde kostenlos abgestellt werden – egal ob ein Einkauf erledigt wird oder nicht. Zur Schließzeit von 20 bis 8 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ist der Platz frei verfügbar.

Keine Anwohner-Parkplätze auf dem Gelände

Die Frage vom Fraktionschef der Freien Wähler, Johannes Heine, ob für die wegfallenden Parktaschen in der Weberstraße acht Anwohner-Parkplätze auf dem Aldi-Gelände möglich sind, musste Thiele mit einem klaren „Nein“ beantworten. Man könne keine Parkplätze fest zuordnen. Leider seien Versuche, Nachbargrundstücke zuzukaufen, an „über Nacht gestiegenen Preisvorstellungen“ gescheitert. „Sonst hätten wir den Platz gehabt.“ Wie viele Stellflächen am Supermarkt entstehen, konnte Thiele auf LVZ-Nachfrage noch nicht beantworten. Die Planung werde gerade verfeinert.

Zur Belebung der Innenstadt sei der Aldi-Neubau ein „weiterer Schritt in die richtige Richtung“, sagte Thomas Zeidler (Bürger für Grimma). Die Parkplatz-Situation sei aber nach wie vor ein Problem und die Stadt verpflicht, nach Lösungen zu suchen. „Die muss es geben.“

Auch der Durchgang wird attraktiver. Quelle: Vision: Claudia Bucher (Architektin)

Die Weberstraße als Zufahrt zum Lebensmittelmarkt wird auf Kosten des Investors umgebaut und erhält zwischen Leipziger Straße und Kreuzstraße eine Fahrbahnbreite von durchgängig 5,50 Meter. Laster dürfen aber auch künftig nur in eine Richtung. Neu gestaltet wird ebenso der Außenbereich des nach der einstigen Textilhändlerin Alma Dietzsch benannten Geländes, der Durchgang zur Langen Straße, der heller und freundlicher werden soll, inbegriffen. Laut Projektentwickler Thiele nutzt Aldi künftig einige Räume der zugehörigen Häuser in der Langen Straße. Diese zum Fonds gehörenden Immobilien stehen derzeit weitgehend leer und sollen innen ebenfalls erneuert werden.

Von Frank Prenzel