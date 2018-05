Der Festumzug am 10. Juni soll der i-Punkt auf die 800-Jahrfeier des Grimmaer Ortsteils Großbardau sein. 300 Mitwirkende ziehen ab 13 Uhr in 40 Bildern an die Zuschauer vorbei. Seit eineinhalb Jahren kümmert sich eine 15-köpfige Truppe um die Organisation.