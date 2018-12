Trebsen/Altenhain

Die Altenhainer nennen ihn zwar Müllkalender, doch in die Tonne kloppt ihn keiner. Ganz im Gegenteil, das Interesse wächst stetig an dem Druckwerk, das der Heimatverein herausgibt. Deshalb ist jetzt schon wieder die Auflage gestiegen.

„Dieses Jahr haben wir die Monatsblätter mit Bauernregeln aus der Altenhainer Dorfchronik versehen“, erklärt Volker Killisch von der Arbeitsgemeinschaft Dorfgeschichte. „In den 1930er-Jahren hat sie Lehrer Nolte aufgeschrieben, der bei vielen Leuten im Ort unterwegs war, um sie sich erzählen zu lassen.“

Große Auswahl an Fotos für Kalender

Reichlich Früchte trug ein Aufruf des Vereins im Vorfeld, Fotos beizusteuern. „Die Resonanz war so gut, dass es dieses Mal möglich war, aus einer ganzen Reihe guter Motive auszuwählen“, informiert Killisch. Sowohl Bilder von ihm selbst als auch Aufnahmen von Annett Knespel, Ines Thiele, Kai Grobe, Martin Schmidt, Melanie Kupfer, Diana Lommatsch und Enrico Meier schafften es in den „ Kalender für Altenhain 2019“.

Weil es sich nur um ein Dorf handelt, fällt es freilich nicht leicht, sich in der Optik nicht zu wiederholen. „Unser Anspruch ist es, immer wieder neue und außergewöhnliche Blickwinkel zu finden“, erläutert Killisch. Seiner Meinung nach ist das gelungen. Das Märzblatt zeigt beispielsweise ein Foto, das Grobe bei klarer Sicht von Gröbers Berg aus aufnahm und vermuten lässt, Altenhain würde an Leipzig grenzen. Am Horizont sind das Völkerschlachtdenkmal und der Holzhausener Telekom-Turm zu erkennen.

Müllkalender mit Müllterminen

Nur eine Ausnahme gibt’s. Im Mai ist eine historische Ansicht der Steinarbeiterhäuser an der Ammelshainer Straße zu sehen. „Das Bild entstand wahrscheinlich um 1928“, vermutet Killisch. „Die Familie Stawitzke aus Seelingstädt hat es uns geschenkt.“

Wie gewohnt, sind die Abholtermine für die Gelben Säcke und Papiertonnen vermerkt, was zum volkstümlichen Begriff Müllkalender führte. „Diesmal hat die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt gut geklappt, die Daten lagen rechtzeitig vor“, lobt Killisch und kündigt schon an, dass ab 2020 zusätzlich die Termine für die Entleerung der Biotonnen vermerkt werden, die dann der Landkreis einführt.

Erneute Auflagensteigerung

Auch an die wichtigsten Veranstaltungen der Vereine hat der Heimatverein gedacht. Eingetragen sind unter anderem die Modenschau in der Turnhalle am 29. Januar – übrigens die letzte, weil der Veranstalter in Rente geht –, ein Videovortrag über die Altenhainer Straße am 10. Februar, die Familienradtour durch den hinteren Planitzwald am 3. März und die 30. Jungtierschau für Rassekaninchen am ersten Juliwochenende.

Weil vergangenes Jahr nachgedruckt werden musste, wurde die aktuelle Auflage um zehn Stück auf 160 erhöht. „Auch jetzt können wir jederzeit nachlegen“, verspricht Killisch. Erhältlich sind die Kalender in der Schuhmacherwerkstatt Sedlaczek sowie bei allen aktiven Mitgliedern des Altenhainer Heimatvereins.

Von Frank Pfeifer