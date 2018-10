Colditz

Am Tag nach dem schweren Busunfall bemüht sich die Grundschule Großbothen weitgehend um Rückkehr zur Normalität. Am Nachmittag findet im Hort das Halloweenfest wie geplant statt. Alle Kinder waren am Morgen zum Unterricht erschienen, auch die drei am Vortag verletzten Schüler. Eltern loben derweil das Krisenmanagement von Schulleiterin Kerstin Arnold. So gab es noch am Unglückstag eine psychologische Betreuung für all die Kinder, die zwar nicht direkt betroffen waren, jedoch im nächsten Bus saßen und das Geschehen am Unfallort mit ansehen mussten: „Wir haben die Kinder aus den Klassen 1 bis 4 zusammen genommen und mit ihnen das Erlebte besprochen“, so die Pädagogin. Steffen Kunze vom Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Grimma hatte unmittelbar nach Bekanntwerden des Unfalls reagiert und Kontakt zum Kriseninterventionsteam des Landkreises Leipzig aufgenommen: „Der Mann und die Frau sind sofort in die Schule nach Großbothen gekommen und haben die zum Teil sehr aufgewühlten Kinder seelisch betreut.“ Der Bus war auf der Fahrt von Sermuth nach Grimma und hatte auch Kinder der Grundschule Großbothen an Bord.

Von Haig Latchinian